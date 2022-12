Startseite Europäischer Standard für Berufskompetenz Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-12-30 14:17. Das EBC*L JobReady-Zertifikat wurde in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) eingestuft. Damit kann es auch im EUROPASS als offizielle Qualifikation angeführt werden. "Frau Huber hat sämtliche Anforderungen des EBC*L Lehrgangs (inkl. Prüfungen) erfüllt und somit nachgewiesen, dass sie eine wertvolle Mitarbeiterin für ein Unternehmen sein kann." Dieses Empfehlungsschreiben von EBC*L International erhöht die Chancen einen Job zu bekommen, enorm. Das insbesondere für benachteiligte Zielgruppen wie langzeitarbeitslose Jugendliche, WiedereinsteigerInnen und Flüchtlinge.

"Die Wertigkeit des JobReady-Zertifikats ist durch die kürzlich erfolgte Einstufung in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR/NQR/DQR) weiter gestiegen. "Das ist ein wichtiger Meilenstein für die EBC*L Bildungszertifikate auf dem Weg zu einem umfassenden und grenzüberschreitenden Standard für wirtschaftliche Kompetenz in Europa" ist Vorsitzender Victor Mihalic überzeugt. EBC*L Wirtschaftszertifikate International setzt mit seinen Bildungszertifikaten (European Business Competence*Licence) einen anerkannten europäischen Standard für praxisorientierte Wirtschafts- und Managementkompetenz. Durch die Einstufung der Zertifikate in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) ist das auch offiziell bestätigt. Über 70.000 AbsolventInnen aus 34 Ländern haben bereits eine EBC*L Ausbildung absolviert. Zur Prüfungsvorbereitung stehen innovative E-Learning-Programme und Trainingskonzepte auf modernstem didaktischen Niveau zur Verfügung.

Der EBC*L ist Bestandteil von Bildungs- und Karriereprogrammen zahlreicher renommierter Unternehmen. Er wird jedoch auch in allen anderen Bildungsbereichen eingesetzt: Hochschulen, Schulen und die Erwachsenenbildung. Damit trägt der EBC*L maßgeblich zum übergeordneten Ziel wirtschaftliche Kompetenz auf eine breite Basis zu stellen.

