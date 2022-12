Startseite Platz.1 in der NDR-Hitparade zum vierten Mal in Folge! Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-12-30 14:17. Mit seinem Titel ,,Nicht heute, nicht morgen, für immer"" belegt Danny Buller zum vierten Mal in Folge den ersten Platz in der NDR-Hitparade, vor Künstlern wie Andrea Berg, Ramon Roselly, Wolfgang Petry, Kerstin Ott oder Maite Kelly. Sein Titel ,,Nicht heute, nicht morgen, für immer"" ist ein moderner und dennoch klassischer Schlager, der geradewegs die Herzen erreicht. Hier sind aktuelle Sounds mit einem romantischen Text & mit einem sensationell tanzbaren Rhythmus vereint. Viele Menschen posten bereits diesen Titel in ihren Stories und singen zum Video, dass in Spanien und Italien gedreht wurde, lautstark mit. Der aufstrebende Künstler Danny Buller hat bereits unzählige Auftritte, aber ist vor allem in Norden Deutschlands unterwegs. Durch seine herzliche und warme Art, hat er sich bereits eine beachtliche Fanbase aufgebaut, was diesen Platz.1 untermauert. Danny Buller begeistert seine Fans nicht nur mit bekannten Schlagersongs, sondern auch seine eigenen Songs kommen bei den Zuschauern immer wieder sehr gut an. Mit "Nicht heute, nicht morgen, für immer" veröffentlicht Danny Buller bereits die dritte Single in diesem Jahr. Seine beiden vorherigen Titel ,,Denn deine Liebe"" und ,,Viva l"amore"" sind ebenfalls Lieder mit Hit-Potenzial. Die Single ist allen Download- und Streamingportalen verfügbar und als Video auch auf You Tube. Lieblingsschlager ist ein Social Media Portal für Schlager und Volksmusik. Seit 2022 gibt es die gleichnamige Fernsehsendung, die auf den TV-Sendern Alpen-welle, Alpenland TV, My TV Plus und Wir 24 Europaweit ausgestrahlt wird. Firmenkontakt

