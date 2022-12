Startseite ergoleben Wellness erweitert Massagegeräte Sortiment Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-12-30 12:46. ergoleben, die neue deutsche Marke für Ergonomie und Wellness, erweitert das erfolgreiche Sortiment zum Jahresende. Jena, 30. Dezember 2022 - Das ergoleben Sortiment umfasst technische Lösungen für Menschen, die nicht nur Zuhause oder unterwegs, sondern auch bei der täglichen Arbeit in ihren Körper hören und ihr körperliches Wohlbefinden und damit ihre Gesundheit langfristig unterstützen möchten. Der Fokus auf Details führt dazu, dass das ergoleben Portfolio sowohl funktional als auch vom Design ansprechend konzipiert ist. Zum Ende des Jahres kommen gleich drei weitere Geräte auf den Markt: eine Sitzauflage, eine Ganzkörpermassagematte und ein Kopfmassagegerät. Mit diesen Massagegeräten wird das Ziel der Abdeckung aller Körperbereiche weiter erreicht. "Speziell die positive Resonanz unserer Kunden, die uns u.a. konkrete Verbesserungs- oder sogar Neuproduktvorschläge machen, hat uns überrascht. Dies zeigt uns deutlich, dass wir mit dem Ansatz des ganzheitlichen - körperlichen, geistigen und seelischen - Wohlbefindens sowohl im privaten als auch beruflichen Umfeld den Nerv der Zeit getroffen haben", sagt Joachim Kolano, Geschäftsführer der Quinta GmbH. Das ergoleben Sortiment umfasst weitere technische Lösungen im Bereich der Ergonomie am Arbeitsplatz. So gibt es zum Beispiel vertikale Mäuse, Sitzunterstützungen für jeden Bürostuhl und höhenverstellbare, elegante Halterungen für einen oder mehrere Monitore. Das stetig wachsende Portfolio ist vom Fachhandel direkt über Quinta und in ausgesuchten Kanälen bzw. auf verschiedenen etail Plattformen zu finden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Quinta GmbH

Die Quinta GmbH wurde im Februar 2006 mit Sitz in Jena gegründet und ist auf die Distribution und den Vertrieb von ITK- und Elektronikprodukten spezialisiert. Die Quinta GmbH agiert vorrangig in den drei Geschäftsbereichen Spezialvertrieb, Kundendienst sowie Innovationsförderung, sodass die Produktpalette ständig um aktuelle Trendthemen erweitert wird. Das zum großen Teil exklusive Portfolio umfasst derzeit zahlreiche Produkte aus den Bereichen Bürotechnik, Ergonomie, LED & Leuchten, Mobiles Zubehör, Multimedia, Smart Home und Zubehör. #derspezialdistributor

