Startseite Hongkong-Silvestershow 2022/23 als Livestream Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-12-29 17:32. Das Silvesterspektakel mit Multimedia-Show wird den Victoria Harbour groß in Szene setzen Während in Deutschland noch die letzten Vorbereitungen für die Neujahrsparty laufen, wird Hongkongs Skyline bereits in ein Meer aus Farben und Lichter getaucht. Auch in diesem Jahr wird die asiatische Metropole mit besonderen Live-Shows, beeindruckenden 3D Animationen und einer spektakulären Lichtershow das neue Jahr einläuten. Das beliebte Silvesterspektakel vor der Skyline hat Tradition und ist sowohl bei Touristen als auch Einheimischen sehr beliebt. Die diesjährige Show soll den Optimismus und den Blick nach vorne zum Ausdruck bringen. Zahlreiche Live-Performances vor der Skyline, beispielsweise vom international bekannten Pianisten Niu Niu (Zhang Shengliang) oder der lokalen Taiko-Trommelgruppe Gekko Taiko, werden für besondere Momente vor dem Countdown sorgen. Eine 3D-Animation über die Vielfalt und Dynamik der Stadt sowie ein Kurzfilm mit rhythmischem Trommeln, tanzenden Feuern und Musik werden die Zuschauer zusätzlich in Stimmung bringen. Kurz vor Mitternacht verwandelt sich die Fassade des Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) in ein riesiges Zifferblatt, welches die letzten 30 Sekunden herunterzählt. Der Höhepunkt des Silvesterspektakels wird die zehnminütige Lichtshow um Punkt Mitternacht. Der Victoria Harbour wird mit unzähligen tanzenden Lichtern beleuchtet, die von verschiedenen Stellen entlang der Hafenfront und von Schiffen projiziert werden. Die Show besteht aus einem minutiös geplanten Zusammenspiel aus Lichtern, Musik und Pyrotechnik, welches von den Dächern der Wolkenkratzer gen Himmel geschickt wird. Zuschauer aus der ganzen Welt können die Feierlichkeiten mittels einer Satelliten-Liveübertragung sowie eines Livestreams auf YouTube mitverfolgen. Durch die Zeitverschiebung beginnt das neue Jahr in Hongkong bereits um 17 Uhr deutscher Zeit.

Informationen zu den Neujahrsfeierlichkeiten in Hongkong sowie Reiseinspirationen gibt es unter www.discoverhongkong.com/countdown. Liveübertragung der Silvesterfeierlichkeiten in Hongkong: https://www.youtube.com/user/hongkongtc Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de Firmenkontakt

Hong Kong Tourism Board - Frankfurt Office

Anette Wendel-Menke

Dreieichstraße 59

60594 Frankfurt

+49 (0)69 - 959 12 90

frawwo@hktb.com

http://www.discoverhongkong.com/de/index.jsp Pressekontakt

noble kommunikation

Sophie Neubauer

Luisenstrasse 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660

info@noblekom.de

http://noblekom.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten