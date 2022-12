Startseite Das Blatt hat sich gewendet, Arbeitnehmer können Bedingungen stellen! Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-12-29 11:40. 14.01.-15.01.2023 Unternehmer Kickoff

Mitarbeiter Gewinnung mit neuesten Methoden

Leitfaden für Digitalisierung und Online Marketing Am 14.01.-15.01.2023 startet ein Event der Extraklasse, hier werden die weichen für das Jahr 2023 gestellt.

Im Februar 2022 durfte ich life beim Unternehmer Kickoff von Dirk Kreuter dabei sein und tauchte in eine Materie ein, die mir vorher vollkommen verschlossen war.

Hier agieren Menschen, die die aktuellen Probleme der Zeit anders angehen, als die Masse der Bevölkerung. Sie denken anders und sie suchen nach Lösungen um die Probleme des Arbeitsmarktes zu lösen. Sie bieten Jedem der Willens ist, Lösungen für ihre unternehmerischen Herausforderungen an. Man kann von zu Hause aus, mit dem PC, Laptop oder Tablet mittels Zoom teilnehmen. Man besitzt die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen, Fragen werden beantwortet die einem unter den Nägeln brennt. Life dabei sein und trotzdem das gewohnte Umfeld nicht verlassen. Keine tausende Kilometer reisen und trotzdem am Zahn der Zeit dabei zu sein.

Viele aktuelle Möglichkeiten werden aufgezeigt und die passenden Lösungen präsentiert! Mitarbeitergewinnung, modernes Recruting in Social Media, Mitarbeiterführung und vieles mehr.

wie kann ich als Unternehmer:in mein Unternehmen fit machen für das Online Marketing? Worauf sollte ich dabei achten um nicht Unsummen zu verbrennen?

Von welchen Glaubenssätzen muss ich mich in Bezug auf Online Marketing verabschieden?

Wie und vor allen Dingen, welche Wertschöpfungs Ketten kann ich nutzen um meine Dienstleistung, mein Produkt gewinnbringend im Markt zu platzieren?

Viele Fragen und die Chance schnelle konkrete Antworten zu erhalten.

Diese Event ist ein Muss für jeden Selbstständigen, jeden Unternehmer:in und auch für die Jenigen, die den Schritt wagen wollen.

Volker Mueller

Herr Volker Mueller

Up den Kamp 30

19246 Zarrentin am Schaalsee

Deutschland fon ..: +4938851322895

fax ..: +4932128683511

web ..: https://job-karriere-vmue.de

