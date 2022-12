Unterstützung für Körper und Seele: Mit LINDA Apotheken durch die kalte Jahreszeit

Trübes Wetter, Kälte und Dunkelheit sind nicht nur eine Herausforderung für das Immunsystem, sondern können mitunter auch stark aufs Gemüt schlagen. Um angreifenden Viren und aufkommendem Winterblues ein Schnippchen zu schlagen, laufen vom 2.1. bis 11.2.2023 die Beratungswo-chen "Da kann der Winter einpacken" in den LINDA Apotheken - mit speziellen Vorteilsaktionen, ausgewählten Produktempfehlungen und fachkundigem Rat geleiten sie ihre Kund:innen durch die rauen Wintermonate.

Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen: Bereits im November erreichte die Grippe- und Erkältungswelle in dieser Saison einen frühen Höhepunkt, wie das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) meldete. Und in den ersten Monaten des neuen Jahres 2023 dürfte es hier wohl auch keine Entwarnung geben. Erschwerend hinzu kommt die vielfach getrübte Stimmung. Drei Fünftel (59 Prozent) der Deutschen leiden unter Winterblues. Das ergab eine YouGov-Umfrage in Kooperation mit Statista. Die sogenannte "Seasonal Affective Disorder" (SAD) wird vor allem durch das fehlende Licht in den kurzen Tagen verursacht. Weniger Sonnenstunden bedeuten, es werden auch weniger Glückshormone produziert.

Umso wichtiger ist es, Körper und Seele mit gezielten Maßnahmen zu unterstützen. Denn wenn die warme Heizungsluft in Innenräumen die Schleimhäute austrocknet, haben Viren leichtes Spiel. Es ist daher ratsam, regelmäßig zu lüften und gegebenenfalls etwa mit Wasserschalen auf dem Heizkörper das Raumklima zu verbessern. Noch wichtiger ist aber tägliche Bewegung an der frischen Luft, um das Immunsystem zu stärken - am besten bei Tageslicht, weil dies ganz nebenbei für gute Laune sorgt. Zusätzlich können ausgewählte Produkte aus der Apotheke unterstützen. So finden in LINDA Apotheken bis zum 11. Februar die Beratungswochen "Da kann der Winter einpacken" statt. In diesem Rahmen gibt es 10 spe-zielle Produktempfehlungen sowie Rabatt- und PAYBACK Coupons. Zudem erhalten Kund:innen fachkundigen Rat etwa zu passenden Immun- und Vitaminpräparaten sowie Tipps für mehr Ausgeglichenheit und einen erholsamen Schlaf.

Einen besonderen Service bietet das LINDA Gesundheitstelefon. Unter 0800 546 32 20 erreichen Anrufer:innen kostenlos alle 14 Tage mittwochs von 12-19 Uhr die Gesundheitsexpertin Eva Zimmer für eine anonyme, individuelle Beratung. Die nächste Sprechstunde am 4.1.2023 hat das Thema "Winterblues - am liebsten wurde ich mich zu Hause verkriechen!". Wer über sein Stimmungstief sprechen möchte, findet hier persönliche Ansprache und Unterstützung. Damit wir dem Winter die kalte Schulter zeigen können!

Unter www.apothekenfinder/linda.de finden sich weitere Informationen sowie eine Suchfunktion für LINDA Apotheken in der Nähe.

