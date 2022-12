Startseite Jahresrückblick und Jubiläum: 5 Jahre Marken-MEDIA Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-12-28 15:31. Marken-MEDIA blickt auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück. Zum fünfjährigen Bestehen blickt die Newsletter-Marketing Agentur Marken-MEDIA auf ein produktives Jahr 2022 und zugleich auf ein halbes Jahrzehnt Erfolgsgeschichte zurück. Seit der Gründung 2017 berät und unterstützt die Hamburger Agentur mittelständische und größere Unternehmen bei den Themen Standalone-Newsletter-Kampagnen und Leadgenerierung. Firmengründer Lars Jordan freut sich über den Erfolg und sagt: "Wir feiern dieses Jahr bereits 5 Jahre Marken-MEDIA. Seit der Gründung konnten wir unseren Service sowie unsere Leistungen deutlich ausbauen. Damit gehören wir aus meiner Sicht zu den Top-Agenturen mit dem Schwerpunkt Newsletter-Marketing zur Neukundengewinnung." Ausgezeichneter Service und Top-Qualität Der Zuspruch gibt dem Hamburger Agenturgründer recht. Auch 2022 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Marken-MEDIA - und das in jeder Hinsicht. Mit vielen erfolgsgekrönten Kampagnen, äußerst zufriedenen Kunden und bedeutenden Auszeichnungen wurden weitere Meilensteine seit der Firmengründung 2017 erreicht. Viele Awards und Medienberichte in den letzten Jahren verstärken dieses Bild. Marken-MEDIA ist im Jahr 2022 gleich mehrfach ausgezeichnet worden, darunter mit dem Digital Evolution Award sowie mit der Auszeichnung des Sachwert Magazins für Top Service Qualität. Neben dem sehr guten Netzwerk von Lars Jordan sorgen auch die Effizienz und Qualität der Ergebnisse für viele zufriedene Stammkunden, darunter auch namhafte börsennotierte Unternehmen. Dabei agiert die Newsletter-Marketing Agentur stets am Puls der Zeit und setzt neben beständiger Weiterentwicklung auch auf den Dialog und Austausch mit der Branche. Treffen mit Kunden, Partnern und Kooperationspartnern auf der OMR und der DMEXCO in Köln zählen daher zum festen Termin im Kalender von Marken-MEDIA. Ausblick 2023 - Weiteres Wachstum geplant "Insgesamt betrachtet, bin ich sehr stolz, wie wir die letzten 5 Jahre gemeistert haben", sagt Lars Jordan. "Wir konnten viele Kundenprojekte erfolgreich umsetzen, unsere Leistung kontinuierlich verbessern und auch ein stetiges Wachstum verzeichnen. Die Auszeichnungen und Erfolge bestärken uns weiter zu wachsen." Die nächsten Ziele hat der Newsletter-Marketing-Experte dabei bereits fest im Blick: "Ich möchte die Qualität und Ergebnisse unserer Leistungen immer weiter ausbauen. Viele Kunden vertrauen schon seit Jahren auf unseren Service und das soll auch in Zukunft so bleiben. Bis Ende 2023 ist weiteres Wachstum geplant." Über Marken-MEDIA

Die Marken-MEDIA lji GmbH ist eine Newsletter-Marketing Agentur mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen berät Kunden zu den Themen Leadgenerierung und Neukundengewinnung mit Standalone Newsletter-Marketing-Kampagnen.

Unternehmensgründer Lars Jordan und seine Agentur verfügen über langjährige Expertise in der Zielgruppenberatung und Kampagnen-Konzeption. Ein solides Netzwerk aus Kooperationspartnern und Dienstleistern ergänzt das Angebotsportfolio.

Jordan selbst wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Sales Champion Award. Kontakt:

Die Marken-MEDIA lji GmbH ist eine Agentur für E-Mail-Marketing mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen berät Kunden bei Fragen rund um die Themen Newslettermarketing, Leadgenerierung und Neukundengewinnung. Zu den Schwerpunkten zählen Zielgruppenberatung sowie Konzeption, Erstellung und Versand von Newsletterkampagnen. Die ganzheitliche Betreuung von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung stehen bei einer Zusammenarbeit stets im Vordergrund. Kontakt

