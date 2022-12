Startseite Mentales Training macht belastbarer zur Problemlösungen Pressetext verfasst von Gerda Gutberlet... am Mi, 2022-12-28 14:42. Mental-Training hilft uns immer belastbarer zu werden, um Problemlösungen zu finden. Unser bester Mitarbeiter ist dabei unser Unterbewusstsein. Es gilt, die 86 Mill. Mitarbeiter im eigenen Unterbewusstsein zu programmieren nach unseren Wünschen und Zielen und punktgenau auch abrufen zu können, um Lösungen für unsere Probleme zu finden. Gegenwärtig geht es z. B. um die Beendigung des Krieges in Europa. Das ist für die Politiker interessant. Wenn diese verstehen sich in Ruhe durch mentales Training zu versetzen, also 7 bis 14 Hz. im EKG gemessen, würden sie viel besser reagieren können als diese es gegenwärtig im Zustand über 15 Hz. hinausgehend im Stande sind und ihre Feindbilder nur bedienen.

Das ist ein Beispiel wie mentales Training wirken kann? Nämlich das eigene Unterbewusstsein der Regierenden zu befragen und nicht hunderttausend Berater heran zu ziehen, die nur eigene Interessen vertreten können.

Jeder ist in der Lage auf diese Weise sein eigenes Unterbewusstsein zu trainieren, zu befragen, zu entscheiden, zu wagen und zu tun was getan werden muss als Verantwortungsträger/in in der Politik. Das ist also jemand der vom Volk gewählt und mit Macht ausgestattet ist. Wenn der nicht selbst sich führen kann, wird er Spielball anderer Entscheidungsträger und hat somit seine Macht aus den Händen gegeben, um Chancen ./. Risiken auszutauschen: Also festzustellen nur Chancen bringen Lösungen! Zu große Risiken einzugehen, ohne

Chancen zu haben, wäre eine unsinnige Entscheidung. Solche sind jedoch in der Vergangenheit zuhauf getroffen worden, was ein weltweites Desaster ausgelöst hat! Jedoch was andererseits auch biblisch ist. Denn die Offenbarung sagt uns diese gegenwärtigen Entwicklungen bereits voraus. Ebenfalls finden wir dazu im Alten und Neuen Testament bereits Hinweise bis in die Details dazu! Nur wir haben den Allerweltsglauben, nicht jedoch den Glauben in Gottes Wort der Bibel. Wir wollen allwissend sein, aber folgen nicht dem Allmächtigen!

Seminare dazu finden wir im Enkelmann-Institut Königstein. Lassen wir uns dort schulen und bessere Führungskräfte dadurch entfalten!

Ihre Gerda Gutberlet-Zerbe

www.hilfe-depressionen.de Über Gerda Gutberlet-Zerbe Komplettes Benutzerprofil betrachten