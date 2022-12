Startseite SEO 2023 - SEO Trends 2023 - Neues SEO nach Google EAT-Standards Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-12-27 13:25. TEXTER & SEO Österreich für neues SEO nach EAT Seit dem Helpful-Content-Update muss man Content-Suchmaschinenoptimierung (Content SEO) völlig neu denken. Viele Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol, Liechtenstein, Frankreich, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden oder Italien haben den falschen SEO-Content, da dieser keine Top-Rankings bei Suchmaschinen wie Google, Yahoo, Bing oder DUCKDUCKGo erreicht. SEO ist im Jahr 2023 mehr als eine schnelle Seite, ein paar Texte und ein paar Backlinks. Der goldene SEO-Standard im Jahr 2023 und in der Zukunft sind die aktuellen Google E-A-T-Prinzipien (SEO-Technik, Content-Entwicklung und fortlaufende Offpage-signale als untrennbare Einheit). Wichtig für relevanten SEO Content im Jahr 2023 sind die vor allem User-Experience und eine starke Content-Architektur. Google berücksichtigt nicht nur wichtige Keywords, sondern bewertet auch die Relevanz des SEO Contents. Je besser die Inhalte zu den Suchanfragen passen, desto höher wird die Contentrelevanz eingestuft. Holistische Inhalte, die auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sind, verbessern das Google-Ranking. Durch eine spezielle SEO Content Marketing Strategie erreicht TEXTER & SEO Österreich Top-Suchmaschinen-Rankings für Unternehmen und SEO-Agenturen im Jahr 2023 . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TEXTER & SEO Österreich

