Preisgekrönte Produzenten Michela Scolari und Adam Leipzig gehen in die Postproduktion für ihren Film Sicilian Holiday

SCIACCA, SIZILIEN (27 Dezember 2022) - Die preisgekrönte Drehbuchautorin und Produzentin Michela Scolari arbeitet zusammen mit dem Oscar-prämierten Produzenten Adam Leipzig an ihrem kommenden Film Sicilian Holiday. Der Film befindet sich nun in der Postproduktion, da die Dreharbeiten in Sciacca, Sizilien, abgeschlossen sind.

Michela Scolari erhielt mehrere Auszeichnungen in Cannes für Hannah Can You Hear Me? Bester Kunstfilm, für Paolo Rossi, The Heart of a Champion, Bester Dokumentarfilm und für The Jokers, Bester Dokumentarfilm. Sicilian Holiday wird Michela Scolaris erster narrativer Spielfilm sein.

Michela Scolari ist außerdem eine wichtige Beraterin bei MediaU, einer Organisation für eine Ausbildung und Mentoring für Film, Fernsehen und Medien. Adam Leipzig ist der Gründer und CEO von MediaU und bekannt für so bemerkenswerte Filme wie Dead Poets Society, Honey, I Shrunk the Kids, March of the Penguins, Titus, A Plastic Ocean und The Way Back. Er war bereits zweimal für den gewinnträchtigsten Film des Jahres verantwortlich.

Im Mittelpunkt des kommenden Films Sicilian Holiday stehen Mia und Nino, zwei aufgewühlte Seelen, die mehr gemeinsam haben, als der Zuschauer zunächst erwartet. Mia ist eine Schauspielerin in ihren späten Zwanzigern, die sich allein auf einer süditalienischen Insel wiederfindet und versucht, ihrem unerfüllten Leben zu entkommen. Nino ist ein sizilianischer Bildhauer Mitte dreißig, der in einem alten Kunsthandwerksatelier arbeitet und Mia unter die Arme greift. Er hilft ihr, einen Job und eine Wohnung zu finden. Während ihre Beziehung wächst und durch die Ankunft von Ninos Bruder Phil verkompliziert wird, konzentriert sich der Film auch auf andere Paare auf der Insel, die ihr Liebesleben in Frage stellen und sich selbst neu entdecken.

Die Hauptdarstellerin Mia wird von Lilly Englert gespielt, die durch ihre Rolle in der Fernsehserie Quantico und der 2019 erscheinenden Neuverfilmung von Little Women bekannt wurde. Nino wird von dem sizilianischen Schauspieler Francesco Leone gespielt. Phil wird von dem italienischen Schauspieler Ivo Romagnoli gespielt. Abgerundet wird die Besetzung durch die bekannten Schauspieler Claudia Gerini, Rocco Ancarola, Felix Maximilian, Tony Schiena, Fuschia Kate Sumner, Lee Levi, Nicoleta Nuca, Jerry Ying und Marcia Sedoc.

Sicilian Holiday wird von Adam Leipzig, Michela Scolari, Ivo Romagnoli und Attilio de Razza produziert. Ausführende Produzenten sind Franco della Posta, David Zuckerman, Ellie Kanter, Matt Marek, BK Fulton, Felix Maximilian und Elena Costa. Präsentiert von Filmin' Tuscany/Rai Cinema, einer Filmin' Tuscany und Tramp Produktion mit Credential Media Ventures, The Pepegas Team und Entertainment Media Partners.

Mangia's Resorts and Clubs ist der Hauptsponsor von Sicilian Holiday. Der Film erhielt großzügige Unterstützung der Sicilian Film Commission. Produktplatzierung und Sponsoring wurden von Tilt - Silene Mosticchio übernommen.

Sicilian Holiday ist ein lebendig gewordener sizilianischer Traum, eine "zufällige Romanze" über Menschen, die die Wunden ihrer Vergangenheit heilen, um ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. Es ist ein modernes Märchen mit antikem Flair.

Verkauf und Vertrieb werden von Adam Leipzigs Firma Credential Media Ventures übernommen.

Medienkontakt:

Jane Owen, Pressesprecherin

+1 (323) 819-1122

jane@janeowenpr.com