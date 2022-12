Startseite Digital Signage: das digitale schwarze Brett Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-12-27 11:19. Wie lässt sich eine zielgruppengenaue Werbung optimal umsetzen? Wie lässt sich Aufmerksamkeit erregen, ohne aufdringlich zu wirken? Die Antwort: Digital Signage. Durch audiovisuelle, optional interaktive Inhalte können Kunden gewonnen und gehalten werden. Doch die beliebte Technologie ist kein Selbstläufer. Denn einstellen wird sich der Erfolg nur mit einem durchdachten Konzept, hochwertigster Hard- und Software und der Unterstützung von Branchenprofis. So wie der DigitalSIGNAGE.de Distribution GmbH (https://www.digitalsignage.de/) aus Hamburg. Von der Pinnwand zum Touchscreen Vereinzelt sind sie noch zu finden, in Behörden, Schulen oder Supermärkten: schwarze Bretter, die über aktuelle Ereignisse informieren. Doch die Anzahl der analogen Pinnwände schwindet - und macht Platz für die virtuelle Technologie Digitale Signage. Dabei ist der Einsatzbereich der Werbe- und Informationssysteme äußerst umfangreich. Er umfasst elektronische Anzeigetafeln, digitale Türbeschilderungen, Großbildschirme in Außenbereichen und sogar interaktiven Anwendungen mit Gestenerkennung. Professionell, persönlich, projektorientiert Mit gutem Grund gilt DigitalSIGNAGE.de als unangefochtener Pionier im Bereich Digital Signage. Als vielen Marketingexperten die heute so beliebte virtuelle Werberevolution noch gänzlich unbekannt war, erkannte digitalSIGNAGE.de Distribution bereits ihr Potenzial. Mehr als 90 Prozent aller Einzelhändler folgen heute dem Trend, auf den die Gründung der Firma 2009 aufbaute. Im Fokus stehen ausschließlich hochwertigste Qualität aller angebotenen Waren und Dienstleistungen. Gewährleistet wird dies durch den Verkauf und Vertrieb von Produkten, die für den 24/7 Dauereinsatz produziert werden und inklusive einem 3 jährigem Digital Signage Cloud CMS ausgeliefert werden. Doch nicht nur mit ihren State-of-the-Art-Technologien hebt sich digitalSIGNAGE.de Distribution von ihrer Konkurrenz ab. Sie überzeugt auch mit ihren Serviceangeboten. Denn neben ausführlichen Beratungen, individuellen Konzeptentwicklungen und ihren Umsetzungen können sich Kunden auf weitere Leistungen verlassen. Denn sie werden auch nach der Installation des Smart Signboards oder Mediaplayers bei allen Anliegen zu ihrer Digital Signage unterstützt. Dabei ist der versierte Kundendienst ebenso wie die transparent gestaltete Webseite auf Deutsch und Englisch verfügbar - europaweit.

Alleine in Deutschland hat das Fachunternehmen bereits über 100.000 virtuelle Beschilderungen aufgebaut. Und dies für Unternehmen jeder Größe und Branche - von Einzelhändlern über Hotelgewerbe, Schulen und Kliniken bis zu Flughäfen. Denn sämtliche Angebote werden individuell zugeschnitten. Maximale Effizienz Durch die Inanspruchnahme der hochwertigen und umfangreichen Lösungen der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH schlagen Kunden gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Denn gegenüber passiver Werbung wie Plakaten dient Digital Signage als Blickfänger und Beratungsplattform zugleich. Sie ist Ideengeber, Handelsvertreter und Schaufenster in einem. Mit ihr lassen sich individuelle Botschaften weltweit verbreiten - auch nach Ladenschluss und äußerst kosteneffizient. Denn für ganze drei Jahre fällt ausschließlich die einmalige Anschaffungsgebühr für die gewünschte Hardware an. Die passende Software ist Preis enthalten, Inhalte lassen sich jederzeit ohne Zusatzkosten ändern. Digital Signage Marktführer

Digital Signage ist unsere Sprache. Distribution unser Business.

Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist DER anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung in dieser Branche auf Partnerschaften ist es der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH gelungen, sich mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Umfeld aufzubauen. Das Ziel dabei ist die Bereitstellung eines versierten Kundendienstes, der ebenfalls europaweit ansprechbar ist.

Unsere Vision

Mit Digital Signage ermöglichen wir den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten als ein Erlebnis, das eine anziehende und magische Wirkung bei dem Betrachter oder Nutzer erzeugen soll.

Wir bieten

... hochmoderne Technologien, um neue Orte für kommerziellen Service zu finden. Die Produktlinie der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH hilft, Einzelhandel, Unternehmenskommunikation, Gastfreundschaft und Bildungsumgebungen zu verbessern, indem sie sie mit der neuesten, visuellen Technologie wirkungsvoller macht. Unsere Retail-Suite hilft Integratoren, das perfekte Umfeld für den Einzelhandel zu schaffen, um die Käufer der zukünftigen Generation besser bedienen zu können.

