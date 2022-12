Startseite Die Sauna für jeden Platz: Maßanfertigungen vom Profi Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-12-26 16:08. Wer glaubt, dass in den eigenen vier Wänden die heiß ersehnte Sauna keinesfalls Platz hat, sollte im Saunakabinen Online Shop vorbeischauen. Hier gibt es Maßanfertigungen für jeden Raum. Was ausweglos scheint, ist es nicht, wenn der Profi zur Hand geht: Zum Beispiel der große Wunsch nach einer eigenen Sauna oder Infrarotkabine, jedoch zu wenig Platz. Man sucht bei verschiedensten Unternehmen, findet die Traumsauna und stellt dann fest, dass diese unmöglich in den dafür vorgesehenen Raum passt? Im Saunakabinen Online Shop kennt man dieses Problem und hat auch eine Lösung dafür. Das Unternehmen ist seit 30 Jahren auf den Vertreib, die Fertigung, den Einbau und die Wartung von Saunen spezialisiert und bietet Indoor Saunen und Infrarotkabinen nach Maß. Die gewünschte Ausführung kann mit verschiedenen Holzarten - von der nordischen Fichte mit Espe bis zur österreichischen Alpenzirbe - erfolgen. Somit bietet sich für jeden Geschmack das richtige Produkt. Sowohl Glasflächen wie auch Fenstereinbauten oder Dachschrägen können mit eingeplant werden. Das hoch spezialisierte Team steht bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite und kann Sonderwünsche umsetzen. Damit gibt es die passende Sauna für nahezu jede Raumgröße und Raumform. Ganz nach Wunsch wird dann auch die Ausstattung zusammengestellt. Wer jetzt so richtig Lust auf die eigene Sauna bekommen hat, schaut im besten gleich vorbei, im Saunakabinen Online Shop: saunabau.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sauna + Wellness GMBH

email : johannes.altmann@saunabau.at Seit 20 Jahren ist die Sauna + Wellness GMBH auf Sauna- & Infrarotkabinen, Whirlpools und Spielgeräte spezialisiert. Neben dem Vertrieb kümmert man sich auch um die Wartung der entsprechenden Produkte und bietet somit reibungslosen "All in 1" Service in der Region. Besondere Spezialitäten aus dem Hause Sauna + Wellness GMBH sind Zirbenkabinen sowie Maßanfertigungen von Saunas und Infrarotkabinen. Pressekontakt: Sauna + Wellness GMBH

