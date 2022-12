Traumhafte Schneelage in Obertauern

Während es am Alpennordrand kurz vor Weihnachten ordentlich getaut hat, werden aus Obertauern beste Schneeverhältnisse gemeldet. Ein Kurzbericht für Pistencracks.

Wie so oft präsentierte sich der Wettergott in Sachen "weiße Weihnachten" auch diesmal nicht sehr freigiebig. Am Alpennordrand kam es drei Tage vor Weihnachten zum altbekannten Tauwetter und warme Temperaturen mit bis zu 16 Grad ließen das heiß ersehnte Weiß schmelzen. Nicht so aber in Obertauern, berichtet man aus dem "Zehnerkar", dem Top Hotel in Obertauern .

Das "Zehnerkar" liegt direkt neben der Piste auf 1.740 Meter Seehöhe und somit genügt ein Blick aus dem Fenster, um die Lage zu beurteilen. Im Moment lieben im Ort Obertauern 50 Zentimeter Schnee, auf den Abfahrten in den Ort bis zu 70 Zentimeter. Aufgrund der hohen Lage ist Obertauern sehr bevorzugt, was die Schneelage angeht. Während es vor Weihnachten allerorten regnete, konnte man hier am 23. Dezember noch auf frischen Neuschnee blicken, die Pistenlage darum: Pulverschnee!

Die Pistenbereiche auf den Bergen (2.313 Meter Seehöhe) können gar mit einem Meter Schnee aufwarten und für die kommenden Tage wird noch mehr erwartet. Was gibt es Schöneres, als nun die Skier aufs Auto zu packen und einen Spontanurlaub in den österreichischen Bergen anzutreten? Im Zehnerkar gibt es ab 7. Jänner wieder freie Zimmer, also gleich auf der Website vorbeikommen und die besten Angebote checken: www.zehnerkar.at .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter

Frau Iris Hollfelder

Römerstraße 64

5562 Obertauern

Österreich

fon ..: 0043 6456 7257

fax ..: 0043 6456 7257-22

web ..: http://www.zehnerkar.at/

email : obertauern@zehnerkar.at

Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern sind baulich miteinander verbunden und befinden sich direkt im Ortszentrum von Obertauern gegenüber dem Tourismusverband Obertauern.

Beide Hotels liegen direkt neben dem Skilift (Gamsleiten 1) und neben der Skischule Top.

"Skifahren bis zur Haustüre" ist das Motto in unseren Unterkünften in Obertauern. Skiurlaub im Hotel Obertauern und Hotel Zehnerkar - das bedeutet schneesicher Skifahren bis zum Hotel, wohlfühlen und entspannen, genießen und Kraft tanken mitten in der herrlichen Winterlandschaft von Obertauern im schönen Salzburger Land.

