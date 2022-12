Startseite Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Global Sources Deutschland als Lieferant oder Käufer Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-12-23 18:31. Global Sources bietet seine Dienste für Käufer und Verkäufer in Deutschland gerne an. Global Sources, eine vertrauenswürdige multichannel B2B-Beschaffungsplattform, freut sich, bekannt geben zu können, dass sie ihre Dienste nun auch nach Deutschland ausweitet. Lieferanten, die ihre Produkte an mehr als 10 Millionen globale Käufer in 250 oder mehr Ländern verkaufen möchten, müssen sich lediglich als Lieferanten anmelden. Auf ähnliche Weise können Käufer Kontakt mit Lieferanten auf der ganzen Welt aufnehmen und Zugang zu Millionen von Produkten erhalten. Global Sources bietet viele Dienste an, um die Dinge für Käufer und Verkäufer bequem zu gestalten.

Global Sources App: Dies ist ein All-in-One-Beschaffungswerkzeug, mit dem Käufer Millionen von Produkten suchen können. Über diese App ist es einfach, Angebote und Anfragen zu verwalten. Smart Sourcing: Dies ist eine weitere Funktion, die Einblicke und Updates von der Analysten-Mannschaft von Global Sources bietet. Es geht um aktuelle Geschäftspraktiken, Branchentrends und die neuesten Beschaffungs-Nachrichten. Trade Magazine: Das Magazin bietet eine greifbare Quelle für branchenspezifische Informationen für den breiten Einkaufsmarkt. Sowohl Käufer als auch Verkäufer können das Magazin abonnieren. Live Sourcing Talk: Es gibt mehrere Online-Veranstaltungen, die dazu beitragen, eine interaktive digitale Einkaufsumgebung zu schaffen. Dazu gehören Lieferantengeschichten und Käufer-Fireside-Chats, die kleine und große Unternehmen umfassen. Für die Bequemlichkeit der Käufer und Verkäufer gibt es mehrere Werkzeuge. Die Werkzeuge der Lieferanten helfen beim Verkauf von Produkten und bei der Kontaktaufnahme mit qualifizierten Käufern. Die Werkzeuge der Käufer helfen den Käufern, die besten Produkte zu den besten Preisen zu kaufen. Online verkaufen: Lieferanten können sich einfach als Lieferanten registrieren und online verkaufen. Es ist möglich, Kontakt mit mehr als 1,5 Millionen qualitativ hochwertigen Käufern aufzunehmen. Sie können die Kontaktinformationen und Vorlieben der Käufer für ihre Bequemlichkeit erhalten. Lieferanten online finden: Käufer, die nach globalen Lieferanten suchen, müssen einfach die verschiedenen Kategorien und die darin enthaltenen Unterkategorien überprüfen, um die Lieferanten zu finden. Die Kategorien umfassen Modebekleidung und Stoffe, Autoteile und Zubehör, Unterhaltungselektronik, elektronische Bauteile, Modeaccessoires und Schuhe und vieles mehr. Um sich als Verkäufer zu registrieren oder um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://german.globalsources.com/ Über Global Sources:

Global Sources ist eine international anerkannte B2B-Beschaffungsplattform, die darauf abzielt, Käufer mit verifizierten Lieferanten auf der ganzen Welt zu verbinden. Seit Jahren fördert sie den authentischen Handel durch ihr Portfolio an Kanälen wie Handelsmessen, Live Sourcing Talks, Magazinen und Business Matching. Global Sources ist eine international anerkannte, multikanalige B2B-Beschaffungsplattform, die darauf ausgerichtet ist, den Welthandel zu fördern. Das Unternehmen verbindet authentische Käufer und verifizierte Lieferanten auf der ganzen Welt mit maßgeschneiderten Beschaffungslösungen und vertrauenswürdigen Marktinformationen, um ihnen dabei zu helfen, auf Marktveränderungen zu reagieren und schnell neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Kontakt

