Startseite Offener Brief des CEO von Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) an die Aktionäre: Ein Rückblick auf ein Jahr der Widerstandsfähigkei Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-12-21 16:03. NAPLES, FL / ACCESSWIRE / 21. Dezember 2022 / Sehr geehrte Aktionäre, zum Ende des Jahres möchte ich mich bei Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung und Ihr Vertrauen in unser Unternehmen bedanken. Es war für uns alle ein herausforderndes Jahr, aber ich bin stolz auf die Widerstandsfähigkeit und das Engagement, mit dem unser Team diese beispiellosen Zeiten gemeistert hat. Es ist mir eine Freude, berichten zu können, dass unser Unternehmen trotz der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren, bedeutende Fortschritte gemacht hat. Unser Hauptaugenmerk lag auch weiterhin auf Nachhaltigkeit, Innovation und unsere Verpflichtung, einen positiven Einfluss auf die Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu nehmen. Zu Beginn der Weihnachtszeit möchte ich Ihnen und Ihren Lieben meine besten Wünsche übermitteln. Ich hoffe, dass Sie sich etwas Zeit nehmen können, um sich auszuruhen, Kraft zu tanken und mit den Menschen zu feiern, die Ihnen nahestehen. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, dieses außergewöhnliche Unternehmen zu leiten, und blicke zuversichtlich in die Zukunft. Ich freue mich darauf, auch im kommenden Jahr mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um ein nachhaltiges Wachstum zu fördern und einen Mehrwert für alle unsere Stakeholder zu schaffen. Ich wünsche Ihnen eine frohe und gesunde Weihnachtszeit. Jake P. Noch

Chief Executive Officer & Chairman des Board of Directors Über Pro Music Rights, Inc. (ProMusicRights.com) Pro Music Rights ist die fünfte Organisation für öffentliche Aufführungsrechte (Performance Rights Organization - PRO), die jemals in den Vereinigten Staaten gegründet wurde. Zu ihren Lizenznehmern gehören namhafte Unternehmen wie TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo und Hunderte weitere. Pro Music Rights kontrolliert in den Vereinigten Staaten einen geschätzten Marktanteil von 7,4 % und repräsentiert mehr als 2.500.000 Werke, die von namhaften Künstlern wie A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy und vielen anderen aufgeführt werden. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte promusicrights.com. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die durch die dadurch geschaffenen Safe Harbors abgedeckt sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit von Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. ihren erklärten Geschäftsplan zu erfüllen. Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. ist der Ansicht, dass die Annahmen, die den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, dass aber jede dieser Annahmen unzutreffend sein kann, und dass es daher keine Gewähr dafür gibt, dass sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. In Anbetracht der erheblichen Unwägbarkeiten, die mit den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verbunden sind, sollte die Aufnahme solcher Informationen nicht als Zusicherung von Pro Music Rights, Inc. oder Music Licensing, Inc. oder einer anderen Person angesehen werden. Kontakt:

