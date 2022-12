Startseite Aquarium für Kinder: Ab welchem Alter? Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-12-21 11:29. Wer mit seinen Kindern jemals in einem Aquarium Shop war, weiß, hier könnten Wünsche entstehen. Wir haben beim Experten nachgefragt, ab welchem Alter ein Aquarium zu empfehlen ist. Kinder können sich rasch begeistert zeigen, wenn sie gemeinsam mit den Eltern die vielen bunten Fische in einem Zoo Aquarium oder einem Aquarium Shop sehen. Doch eines muss Eltern klar sein: Wenn das ok für ein Aquarium gegeben wird, so wird das anfangs nur funktionieren, wenn die Eltern gewillt sind, das Kind bei der Betreuung des Aquariums zu unterstützen. Experten betonen, dass die alleinige Betreuung eines Aquariums für Kinder erst ab dem Alter von zehn bis 12 Jahren möglich wird, vorher kann rasch Überforderung eintreten. Hat man sich entschieden, mit jüngeren Kindern gemeinsam ein Aquarium einzurichten und zu betreuen, so können folgende Tipps für den Anfang sehr hilfreich sein: • Beginnen Sie mit Süßwasseraquarien. Vor allem, wenn man mit Kindern zusammen ein Aquarium betreut, ist dies ein wenig aufwändiger als für einen Erwachsenen allein. Viele Schritte müssen kindgerecht aufbereitet werden. Meerwasser Fische kaufen und betreuen darf man dann Jugendliche und junge Erwachsene selbst entscheiden lassen, wenn sie bereits erste Erfahrungen gesammelt haben.

• Für den Beginn sollte man sich auf zwei bis drei Fischarten beschränken, die nicht anspruchsvoll in der Pflege sind. Am besten lässt man sich dazu beraten.

• Fütterungszeiten und Wasserwechsel sollten in einem Kalender markiert werden, den auch Kinder begreifen. So bekommen die Kleinen ein Gefühl für die Verantwortung und Pflege von Tieren. Auf jeden Fall das Futter so verwahren, dass die Kinder nicht selbstständig füttern können.

• Kindergruppen und Aquarium in einem Raum allein zu lassen, kann schwierig werden. Auch wenn das eigene Kind verstanden hat, wie das Aquarium zu pflegen ist, kann es durch Besuch abgelenkt werden. Dann landen Kekse oder Spielsachen im Aquarium und das ist unbedingt zu vermeiden. Gemeinsam mit dem Kind kann man schöne Aquarium Erlebnisse gestalten und so diese faszinierende, fremde Unterwasserwelt den Kindern näherbringen. Mehr zum Kauf von Aquarien, Fischen und Zubehör erfahren Sie auf www.aqua-planet.at .

