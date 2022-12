Startseite Rosenstein & Söhne Elektrischer Diamant- & Keramik-Messerschärfer Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-12-20 15:07. Messer so scharf wie neu: Die Stahlklingen ganz einfach selbst schleifen - Langlebige Diamant- und Keramik-Schleifscheibe

- Für alle Stahlmesser geeignet

- Messerführung für optimalen Schleifwinkel

- 3 Stufen: grobes und feines Schleifen sowie Polieren

- Für Rechts- und Linkshänder geeignet

- Gummifüße für sicheren Stand Mehr Spaß beim Kochen: Mit optimal geschliffenen Messern erzielt man spielend leicht die besten Schneide-Ergebnisse. Mit dem elektrischen Diamant- & Keramik-Messerschärfer (https://www.pearl.de/mtrkw-11127-elektrische-diamant-messerschaerfer-fue...) von Rosenstein & Söhne (https://www.pearl.de/ar-2-58.shtml) schleift man seine Messer einfach selbst und spart bares Geld. Kinderleichte Handhabung: einfach die Klinge durch die Führungen ziehen. Mit dem dreistufigen Schleifsystem erledigt man sowohl Grobschliff als auch Feinschliff und Politur mit nur einem Gerät. Der richtige Schleifwinkel wird dabei automatisch gehalten. Für fast alle Messer geeignet: ob Küchenmesser, Sportmesser oder Taschenmesser. Alle Messer mit Stahlklingen werden im Handumdrehen wieder scharf. Sichere Anwendung: Die Anti-Rutsch-Gummifüße sorgen für optimalen Halt beim Schleifen und verhindern gefährliches Abrutschen. Der Messerschärfer ist für Rechts- und Linkshänder geeignet. - Ideal für alle Messer mit Stahlklingen

- 3-stufiges Schleifsystem: Diamant-Schleifscheibe für grobes Schleifen und Keramik-Schleifscheibe für Feinschliff und Polieren

- Einfache Bedienung: 20° Schleifwinkel wird automatisch gehalten

- Sichere Anwendung: fester Halt dank Anti-Rutsch-Gummifüßen

- Gehäuse-Material: robuster ABS-Kunststoff

- Farbe: weiß/schwarz

- Leistungsaufnahme: 20 Watt

- Stromversorgung: 230 Volt

- Maße: 24 x 11,3 x 7,5cm, Gewicht: 685 g

- Messerschärfer inklusive Netzteil und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107404624 Preis: 47,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6256-625

