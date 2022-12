Startseite Haus & Grund Hessen: An Grundsteuererklärung denken - Frist endet in sechs Wochen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-12-20 13:50. Eigentümer riskieren Verspätungszuschläge oder im schlimmsten Fall Schätzung ihrer Daten Frankfurt/ Wiesbaden, 20. Dezember 2022 - In sechs Wochen läuft die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung ab, die im Herbst von Ende Oktober auf Ende Januar 2023 verschoben wurde. "Wir appellieren an alle Eigentümer, diesen Termin nicht aus dem Blick zu verlieren und rechtzeitig aktiv zu werden", sagt Younes Frank Ehrhardt, Geschäftsführer von Haus & Grund Hessen. "Wir raten zudem, die Sache nicht bis kurz vor Fristende aufzuschieben, um mögliche Server-Überlastungen zu umgehen, wie sie durch den großen Ansturm zu Beginn der Eingabefrist zu beobachten waren", erinnert er an Probleme während der Datenerfassung Anfang Juli. Und wer für die Eingaben seiner Daten über das "Elster"-Portal einen neuen Account anlegen musste und die beantragten Aktivierungsdaten nicht rechtzeitig genutzt hat, müsse den Vorgang nun von vorne beginnen und erneut auf Post von der Finanzverwaltung warten. Auch die in Ausnahmen mögliche Erklärung in Papierform brauche seine Zeit. "Bei Nichtabgabe oder verspäteter Abgabe der Grundsteuererklärung kann ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden", warnt Ehrhardt. "Dieser beträgt 25 Euro für jeden angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung. Bei Nichtabgabe der Erklärung kann das Finanzamt zudem die Besteuerungsgrundlagen schätzen. In beiden Fällen - Verspätungszuschlag und Schätzung - bleibt für Eigentümer die Pflicht zur Abgabe der Erklärung bestehen." Über Haus & Grund Hessen: Haus & Grund Hessen - Landesverband der Hessischen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. ist die Dachorganisation der 81 örtlichen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Vereine in Hessen mit insgesamt über 66.000 Mitgliedern. Haus & Grund Frankfurt am Main ist mit rd. 11.000 Mitgliedern der größte Ortsverband in Hessen. Unsere Verbände nehmen am politischen Geschehen teil und stärken dadurch die Position des privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums in Hessen. Wir vertreten die Interessen der hessischen Haus- und Grundeigentümer gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit. Bedeutung des privaten Eigentums in Hessen:

- Die privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in Hessen verfügen über rund 2,5 Millionen Wohnungen, also über mehr als 85,4 Prozent des gesamten hessischen Wohnungsbestandes. . Zudem stellen Sie rd. 66 Prozent der Mietwohnungen.

- Sie investieren jährlich über 7,1 Milliarden Euro in ihre hessischen Immobilien.

- Unter Berücksichtigung der positiven Beschäftigungseffekte in weiteren Branchen sichern oder schaffen diese Investitionen jährlich rund 135.000 Arbeitsplätze in Hessen. Firmenkontakt

Haus & Grund Hessen

Younes Frank Ehrhardt

Grüneburgweg 64

60322 Frankfurt am Main

069 72 94 58

info@hausundgrundhessen.de

www.hausundgrundhessen.de Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-0

hausundgrundhessen@rfw-kom.de

http://www.rfw-kom.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten