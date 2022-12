Startseite Mehr Durchblick mit der neuen Steuer-Checkliste für Arbeitnehmende Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-12-20 11:36. Alle Jahre wieder werden unzählige Unterlagen für das Anfertigen der Steuererklärung benötigt. Und oftmals bleibt ein Gefühl der Unsicherheit irgendetwas vergessen zu haben und deswegen Geld zu verschenken zurück. Die aktualisierte Steuer-Checkliste der Lohi dagegen bringt das gute Gefühl, alles im Blick zu haben. Für ein Beratungsgespräch bei der Lohi sind Sie mit dieser Checkliste zudem ideal vorbereitet. Bringen Sie dafür die für die zutreffenden Unterlagen einfach zur Lohi mit. Um alles andere kümmert sich dann Ihr Lohi-Berater. Er teilt Ihnen mit, falls weitere Nachweise und Belege in Ihrem Fall nützlich sind, damit für Sie die maximale Steuerrückzahlung herausspringt. Jetzt aber erstmal die kostenlose Steuer-Checkliste für das Jahr 2022 downloaden und einzelnen Punkte auf der Liste nacheinander durchgehen und abhaken. Hier geht es zur Checkliste für die Einkommensteuer 2022 (https://www.lohi.de/fileadmin/lohi/pdf/2022_Checkliste_Unterlagen_Einkom...) Die Lohi (Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.) mit Hauptsitz in München wurde 1966 als Lohnsteuerhilfeverein gegründet und ist in über 300 Beratungsstellen bundesweit aktiv. Mit mehr als 700.000 Mitgliedern ist der Verein einer der größten Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland. Die Lohi zeigt Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären - im Rahmen einer Mitgliedschaft begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG - alle Möglichkeiten auf, Steuervorteile zu nutzen. Firmenkontakt

