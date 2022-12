Startseite OBRA Design: Ein Einblick in die Fertigung von Spielplatzgeräten Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-12-19 17:12. Im Alltag von Kindern nimmt der Spielplatz einen großen Stellenwert ein. Umso wichtiger ist es, dass dieser Platz nicht nur soziale Kontakte fördert, sondern allerlei Bewegungsmöglichkeiten bietet. Damit ein Spielplatz für verschiedene Altersgruppen die idealen Voraussetzungen zum Spielen, Toben, Lernen und Kontakte knüpfen bietet, darf dieser wohldurchdacht und gut geplant sein. Bei OBRA Design hat man sich genau auf diesen Bereich spezialisiert und setzt außerdem auf die handwerkliche Fertigung der Spielgeräte . So entstehen wertvolle Spiellandschaften vom Profi. OBRA Design ist seit 1974 in der Spielgeräteentwicklung aktiv. Zu Beginn der Spielgeräte-Fertigung bei waren die maschinellen Möglichkeiten im Unternehmen beschränkt. Alle Produkte wurden ausschließlich von Hand erzeugt. Obwohl es heute möglich ist, durch maschinellen Einsatz die Fertigungsqualität und den Produktionsoutput zu erhöhen, spielt das Handwerk immer noch eine große Rolle. Die Holzauswahl, die Herstellung von Bauteilen und die Erzeugung von Spielgeräten aus Robinienholz erfolgen immer noch manuell. Robinienholz zum Beispiel lässt sich aufgrund der krummen Wuchsform nicht automatisiert verarbeiten. Die Planung, Fertigung und Installation von individuellen Spielanlagen kann nicht der Maschine überlassen werden. In der liebevoller Handfertigung werden kleine Einzelteile erzeugt und zu Modulteilen zusammengebaut, unterstützt von modernen Maschinen, die bestimmte Arbeitsschritte übernehmen können. Im Unternehmen arbeiten vorwiegend ausgebildete Tischler, Zimmerer und Schlosser, die mit viel Wissen, Erfahrung und Liebe die Spielgeräte aus dem Hause OBRA Design planen, herstellen und aufbauen. Diese kann man im großen Portfolio des Unternehmens ansehen: obra-play.com . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG

Herr Florian Philipp

Satteltal 2

4872 Neukirchen an der Vöckla

Österreich fon ..: +43 (0)7682/2162-0

fax ..: +43 (0)7682/2165

web ..: http://www.obra-play.com

email : obra@obra.at Seit über 40 Jahren entwickeln wir Spielgeräte, planen und errichten Spielplätze für jede Anforderung und jedes Budget. Egal, ob es sich um einen kompakten Spielbereich in einer Wohnanlage oder Gaststätte, einen multifunktionalen Spielplatz mit viel Bewegungsraum für Schule oder Kindergarten, einen Generationen-Spielplatz im urbanen Raum oder um einen individuellen themenbezogenen Spielplatz im touristischen Bereich handelt - wir bieten durchdachte Konzepte und qualitative Ausführung! Kunden aus ganz Europa zählen auf unser Know-how und die persönliche Beratung. Pressekontakt: OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG

Herr Florian Philipp

Satteltal 2

4872 Neukirchen an der Vöckla fon ..: +43 (0)7682/2162-0

web ..: http://www.obra-play.com

email : presse@romanahasenoehrl.at Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten