Startseite Blockstart: Interreg NWE-Projekt macht KMU mit Blockchain-Technologie vertraut Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-12-19 15:04. Großes Potenzial, sobald die ersten Hürden überwunden sind (Stuttgart/Heerlen, NL) - Das Interreg NWE-Projekt Blockstart hat das Ziel, KMU den Zugang zur Blockchain-Technologie zu ebnen. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung des Projektes, das nach 50 Monaten Laufzeit im März 2023 endet, präsentierte die BioRegio STERN Management GmbH als einer von neun Partnern im niederländischen Heerlen, die Ergebnisse des Projektes. Ihre Studie "Blockchain Technology in Life Sciences & Health" zeigte sowohl die Perspektiven als auch Herausforderungen für Unternehmen auf, die Blockchain-Technologie implementieren möchten. Gemeinsam unterstützen die neun Partner des europäischen Interreg NWE-Projektes Blockstart kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) dabei, den Zugang zur Blockchain-Technologie zu verwirklichen. Die Anwendungsfelder für Blockchain sind nahezu grenzenlos; die Technologie kann überall eingesetzt werden, wo Daten ausgetauscht und gespeichert werden sollen. Der Aufwand, die Unternehmensprozesse entsprechend umzustellen, ist jedoch sehr hoch. Die ersten Schritte stellen für viele KMU eine nahezu unüberwindbare Hürde dar. Im Rahmen der großen Abschlussveranstaltung im niederländischen Heerlen präsentierte die BioRegio STERN Management GmbH gemeinsam mit ihren Projektpartnern aus fünf nord-westeuropäischen Ländern die Herausforderungen und Perspektiven für Unternehmen. Um die Potenziale für KMU aus dem Gesundheitssektor exakt zu identifizieren und entsprechende Lösungen aufzuzeigen, hat die BioRegio STERN Management GmbH im Rahmen des Projektes die Studie "Blockchain Technology in Life Sciences & Health" erstellen lassen. Die Umfrage unter den Unternehmern zeigte deutlich, dass die weitaus meisten von ihnen nicht wissen, wie sie auf Blockchain-Technologie zugreifen und diese in ihren Unternehmen implementieren können. Die Studie formuliert daher konkrete Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger: Dazu gehören Schulungen und Informationsangebote, Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle, Unterstützung bei der Umsetzung der technischen Infrastruktur sowie konkrete Anreize in Form von Steuererleichterungen oder Subventionen für KMU, die Blockchain-Lösungen einsetzen. Vor allem rechtliche Unsicherheiten und fehlende Standardisierungen bilden die größten Hürden bei der Integration und sollten durch klare Leitlinien und Regeln ausgeräumt werden. Im Rahmen des Abschlussevents präsentierten Experten aus der Industrie beispielhafte Anwendungen aus dem Gesundheitswesen, der Logistik und der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Beispielsweise kann Blockchain genutzt werden, um einen sicheren Zugang zu medizinischen Datenbanken zu ermöglichen. Unternehmen können mit Blockchain ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und ihre datenbezogenen Kosten und Risiken reduzieren. Außerdem schafft diese Technologie neue Geschäftsmöglichkeiten für KMU. "Blockstart ist erst der Anfang gewesen. Für die meisten KMU ist das Thema noch vollkommen neu. Aber wenn sie die Hürden überwinden, birgt diese Technologie riesiges Potenzial", erläutert Projektleiterin Dr. Klara Altintoprak von der BioRegio STERN Management GmbH. "Unsere Studie zeigt auf, dass ein gemeinsames Blockchain-Netzwerk aus Medizintechnik und Pharma, Patienten und Kostenträgern, jeden Bereich der Branche von klinischen Studien, über Anträge bis hin zu klinischen Ergebnissen verbinden könnte." Die Studie "Blockchain Technology in Life Sciences & Health" steht hier zum Download bereit:

https://www.bioregio-stern.de/de/presse/blockstart-interreg-nwe-projekt-... Über die BioRegio STERN Management GmbH:

Die BioRegio STERN Management GmbH ist Wirtschaftsentwickler für die Life-Sciences-Branche. Sie fördert im öffentlichen Auftrag Innovationen und Start-ups und trägt so zur Stärkung des Standorts bei. In den Regionen Stuttgart und Neckar-Alb mit den Städten Tübingen und Reutlingen ist sie die zentrale Anlaufstelle für Gründer und Unternehmer.

Die BioRegion STERN zählt zu den großen und erfolgreichen BioRegionen in Deutschland. Alleinstellungsmerkmale sind die bundesweit einzigartige Mischung aus Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen sowie die regionalen Cluster der Automatisierungstechnik, des Maschinen- und Anlagenbaus. Firmenkontakt

BioRegio STERN Management GmbH

Dr. Klaus Eichenberg

Friedrichstraße 10

70174 Stuttgart

0711-870 354 0

info@bioregio-stern.de

http://www.bioregio-stern.de Pressekontakt

Zeeb Kommunikation GmbH

Anja Pätzold

Alexanderstraße 81

70182 Stuttgart

0711 - 60 70 719

info@zeeb.info

http://www.zeeb.info Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten