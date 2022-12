Startseite Service: Contact Center, wie Kunden es lieben Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-12-19 13:18. Mit Enghouse-CCaaS auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse reagieren Leipzig, 19. Dezember 2022 - Warum fallen bei einem cloudbasierten Contact Center (https://enghouseinteractive.de/ccaas-sonderangebot/) keinerlei Kosten für Wartung oder Instandhaltung an? Welche Voraussetzungen sind für eine MS-Teams-Integration erforderlich? Wie ist es um die Sicherheit bestellt? Schnelle und übersichtliche Antworten auf diese und viele weitere Fragen bietet eine Broschüre (https://info.enghouseinteractive.com/16615EMEACEEEnghouseCCaaSOmnichanne...) mit Kurzvideo von Enghouse Interactive. CCaaS-Lösungen (CCaaS) von Enghouse Interactive sind auf einer sicheren Cloud-Infrastruktur gehostet und verfolgen eine ganz bestimmte Philosophie. Sie stellen den Service so bereit, wie sich die Kunden das wünschen - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Enghouse-CCaaS bietet eine der umfangreichsten Contact-Center-Funktionen, deren Merkmale in einer aktuellen Broschüre übersichtlich dargestellt sind. Dazu zählen unter anderem:

- Einfache Bearbeitung von ein-/ausgehenden Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle mit intelligentem Routing und Anrufweiterleitung.

- Hocheffizienter Self-Service einschließlich intelligenter Chatbots.

- Sprachaufzeichnung für zuverlässigen, sicheren und exzellenten Kundenservice.

- Hohe Skalierbarkeit, in Sekundenschnelle um zusätzliche Arbeitsplätze erweiterbar.

- An individuelle Bedürfnisse anpassbar, unabhängig von der Unternehmensgröße. Für Dienstleister bedeutet dies: Sie können eine Customer Experience entwickeln, die heute und auch in der Zukunft tragfähig ist. Weitere Information in der aktuellen Enghouse-Broschüre inklusive Kurzvideo (https://info.enghouseinteractive.com/16615EMEACEEEnghouseCCaaSOmnichanne...). Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Video-Collaboration-Lösungen. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat weltweit Tausende von Kunden, die von einem globalen Netzwerk von Partnern und engagierten Mitarbeitern betreut werden. Enghouse Interactive ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einem Software- und Dienstleistungsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Symbol "ENGH" notiert ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.enghouseinteractive.de Firmenkontakt

