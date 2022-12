Startseite 3 neue Online-Magazine für Unternehmer mit Tipps und Inspirationen Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2022-12-19 12:27. Das neue Online-Magazin "BusinessLeben" richtet sich an alle Unternehmer, die ihr Personal Branding und ihre Google-Sichtbarkeit verbessern möchten. Mit Gastartikeln und Interviews von erfolgreichen Unternehmern und Experten bietet das Magazin Tipps und Tricks zu den Themen Business, Online Marketing, Online Business und Vertrieb. "Unser Ziel ist es, Unternehmern eine Plattform zu bieten, auf der sie sich informieren und inspirieren lassen können", sagt Dejan Novakovic, Gründer und Herausgeber der Magazine. "Wir möchten unseren Lesern nicht nur praktische Tipps vermitteln, sondern auch die Möglichkeit bieten, von erfolgreichen Unternehmern und Experten zu lernen und sich von ihnen motivieren zu lassen bzw. eigene Inhalte zu publizieren." Das Online-Magazin Network-Insider richtet sich an alle Network Marketer, die besser gefunden werden wollen, wenn Interessenten nach gezielten Produkten oder MLM Firmen suchen. Das Online Magazin CoachigAss richtet sich an Coaches und Trainer, die ihre Sichtbarkeit mittels Kolumnen und Fachartikeln steigern wollen. Zusätzlich zu den Artikeln und Interviews bieten wir in Kürze auch Webinare und Online-Kurse an, in denen Unternehmer ihr Wissen vertiefen und ihre Fähigkeiten erweitern können. "Wir möchten unseren Lesern nicht nur Tipps und Tricks vermitteln, sondern auch die Möglichkeit bieten, ihr Wissen in der Praxis anzuwenden und ihre Fähigkeiten zu verbessern", sagt Dejan. Die Online-Magazine sind seit einigen Monaten bereits verfügbar. Unternehmer, die sich für das Magazin interessieren, können sich per E-Mail beim Herausgeber über Möglichkeiten zur Steigerung der Sichtbarkeit informieren. Novamedia Network

Dejan Novakovic

Baumgasse 29-31/66/4 1030 Wien

Österreich E-Mail: dn@novamedia.at

Homepage: https://novamedia.at

Telefon: +436503537397 Pressekontakt

