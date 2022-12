Startseite Bedeutende Einsparungen bei HBV mit dem neuartigen Geschossdecken System SHARK® Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-12-19 09:56. Die Sidler Holz AG sucht Lizenznehmer in Europa und Übersse für das neuartige Holzbetonverbund-System SHARK® - das bedeutend Kosten spart, beim Verbund von Brettstapeln & CLT Geschossdecken mit Beton. Mit dem innovativen Geschossdecken System SHARK® entfallen Kosten bei Arbeitszeit, Materialaufwand und Fräszeit. Insbesondere der Wegfall von Verbindungs-Teilen bringt entscheidende Kosten-Vorteile und dies sogar bei verbessertem Stabilitäts-Verhalten.

Der 2 Minuten-Film auf Youtube zeigt die Details:

https://www.youtube.com/watch?v=asEjs99WgCE Sidler SHARK® HBV Geschossdecken (Brettstapel oder CLT) sind besonders kosteneffizient, da mit der neuen Technologie KEIN Verbindungsmaterial benötigt wird und Zeit gespart wird. Mit Sidler SHARK Holz-Beton- Verbund (HBV) werden zudem weitere technische Optimierungen erreicht: - Höhere Tragfähigkeit und Spannweiten bis 10.00 Meter/ Zweifeld-Träger gestützt bis 13.00 Meter - Reduktion der Durchbiegung und Schwingung - Sehr gute Schalldämmung - speziell in Verbindung mit einem schwimmend verlegten Aufbau - Ausgeglicheneres Klima, dank zusätzlicher Masse

-

- VerbesserteScheibenwirkung z.B. als Windaussteifung/bei Erdbeben

- Bodenheizung ist möglich, ab 60 mm Beton-Stärke Im Vergleich zu normaler Betondecke: - Nur sehr wenige Spriessungen

- Niveauausgleich möglich

-

- Möglichkeit der Überhöhung. Ausführliche Informationen unter www.sidlerholz.ch Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sidler Holz AG

Herr Erich Sidler

Zugerstrasse 26

8917 Oberlunkhofen

Schweiz fon ..: +41 56 634 11 62

web ..: http://www.sidlerholz.ch

email : info@sidlerholz.ch Die Sidler Holz AG ist spezialisiert auf innovative Geschossdecken. Mit ihrem neuartigen System SHARK® erspart man bedeutend Kosten bei Arbeitszeit, Materialaufwand und Fräszeit. Die Sidler Holz AG sucht Lizenznehmer in Europa und Übersse für das neuartige Holzbetonverbund-System SHARK® - das beim Verbund von Brettstapeln oder CLT Geschossdecken mit Beton zu grossen Einsparungen an Material, Fräsaufwand und Arbeitszeit führt. Die Sidler Holz AG ist führend als Lieferant für Brettstapel, HBV-Geschossdecken, BSH, Balken und Terrassenholz in der Schweiz. "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: Effiprom GmbH, Abt. Public Relations

Herr Emil Heinrich

Weidstrasse 12

8913 Ottenbach fon ..: +41 79 207 79 82

web ..: http://www.effiprom.ch

email : heinrich@effiprom.ch Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten