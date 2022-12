Company 4 You & Me - Schritt für Schritt ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen

"Wie baut man ein erfolgreiches Unternehmen auf? Diese Frage beantwortet das Unternehmen Company 4 You & Me!

Als Gründer erfolgreicher Unternehmen, wie z.B. der Erklärvideo Agentur "explain it simple" oder dem Hochzeitsportal "Hochzeit selber planen" und der Hilfestellung einer Vielzahl an Unternehmen beim erfolgreichen Aufbau ihrer Unternehmensstrukturen, Prozesse und Inhalte, hat Geschäftsführer Mag. Dominik Mikulaschek nun bereits seit über 10 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen Company 4 You & Me zeichnet sich dadurch aus, Unternehmern das nötige universelle Know-how mittels eines Buchs, E-Learning und / oder Coaching-Programmen Schritt für Schritt zu vermitteln und man dann im nächsten Schritt auf der Website alle nötigen digitalen Dienstleistungen erhält, die man im Zuge des Unternehmensaufbaus benötigt.

Mit gezielter Wissensübermittlung und professionellen digitalen Dienstleistungen Schritt für Schritt ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen

Dominik Mikulaschek hat es sich mit Company 4 You & Me zur Aufgabe gemacht, Selbständige, angehende Gründer und Geschäftsführer beim Auf- und Ausbau ihres Unternehmens unterstützend zu begleiten. Hinter diesem Anspruch steht eine klare Vision! Ziel ist es, im ersten Schritt theoretisch verstehen zu lernen, welche Strukturen, Prozesse und Inhalte man im eigenen Unternehmen aufbauen muss, um tatsächlich erfolgreich zu werden. Am Ende wird man dazu angehalten, einen gesamtheitlichen 360° Maßnahmenkatalog niederzuschreiben, wo ganz klar festgehalten wird, was man in den kommenden Wochen und Monaten vor allem Schritt für Schritt aufbauen wird. Der wesentliche Vorteil ist hier, dass man alle Optionen vordenkt, bevor man dann konkret mit der Ausarbeitung beginnt und so nie irgendwelche Stehphasen hat und sich fragen muss, was man nun am besten als Nächstes im Unternehmen aufbauen sollte.

Sobald man theoretisch alles verstanden und verschriftlicht hat, kann man über die Website von Company 4 You & Me alle digitalen Dienstleistungen Schritt für Schritt zukaufen. Hier findet man zu allen nötigen Themen die richtigen Experten und erhält so alles aus einer Hand. Begonnen beim Entwickeln eines Logos, Website, Werbeträgern, Social Media, Online-Marketing, E-Learning, CRM-System, usw., hier findet man online alle nötigen digitalen Dienstleistungen.

Für wen eignet sich Company 4 You & Me

Egal ob man sich erst mit dem Gedanken spielt, dass man ein Unternehmen gründen möchte und noch gar nicht weiß, was für ein Unternehmen man aufbauen möchte, bis hin zum bestehenden Kleinunternehmer rauf zu mittelständischen Unternehmen und Konzernen, finden hier eigentlich alle Unternehmen das passende Angebot. Man kann hier von klein bis hin zu großen umfangreichen Paketen alles speziell auf seine Bedürfnisse abgedeckt zukaufen. Man kann hier keine klare Zielgruppe benennen und somit ist für jeden, der Unternehmer oder Unternehmerin werden möchte oder bereits ein Unternehmen führt, das Angebot von Company 4 You & Me auf jeden Fall interessant.

Wie kann man mit Company 4 You & Me eine Zusammenarbeit starten?

Eine Zusammenarbeit mit Company 4 You & Me ist wirklich unkompliziert. Das Buch und E-Learning kann man ohne weitere Kontaktaufnahme einfach online erwerben und sofort damit beginnen zu lernen, wie man Schritt für Schritt die richtigen Strukturen, Prozesse und Inhalte in seinem Unternehmen aufbauen sollte. Weiters kann man ein persönliches Coaching buchen, wo ein ein- bis zwei-stündiges Erstgespräch zu Beginn nötig ist, um hier dann eine vertiefende Zusammenarbeit zu beginnen. Weiters kann man online die verschiedenen digitalen Dienstleistungen zu buchen, wo es aber meistens für die Preisfindung nötig ist, dass eine Projektbeschreibung übermittelt wird, damit der zuständige Experte eine Kalkulation des Preises vornehmen kann und in weiterer Folge ein unverbindliches Angebot zugesendet wird. Sollte hier noch etwas unklar sein, kann man jederzeit mit dem Kundensupport auf der Website: www.company4youandme.com in Kontakt treten, wo alle offenen Fragen dann beantwortet werden.

Bei Company 4 You & Me ist unser Bestreben, Unternehmenserfolg zu demokratisieren und allen Menschen, die an dem Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens Interesse haben, möglichst konkret und komprimiert diese Informationen an die Hand zu geben. Egal auf welcher Ebene der Unternehmensentwicklung man steht, man kann bei Company 4 You & Me bei null starten, kann aber natürlich auch seine bestehenden Unternehmensstrukturen erneut gesamtheitlich bewerten und dort weiterarbeiten, wo man gerade mit seinem Unternehmen momentan steht. Company 4 You & Me ist gedacht als langfristiger Unternehmens-Wegbegleiter für werdende oder bestehende Geschäftsführer/innen und geeignet für Start-ups, Kleinunternehmer und KMUs und dient als branchenunabhängige Grundlage, um Unternehmenserfolg grundlegend verstehen zu lernen, aber auch um Schritt für Schritt ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen bzw. ein bestehendes Unternehmen zu mehr Erfolg zu verhelfen.

Kontakt

Company 4 You & Me

Dominik Mikulaschek

Holzwurmweg 5

4040 Linz

06508120848

office@company4youandme.com

https://company4youandme.com/