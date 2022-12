Startseite Physiotherapeut (m/w/d) Kindertherapeut (m/w/d) Vollzeit / Teilzeit Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-12-17 18:59. Bobath und Vojta wünschenswert aber kein muss. Bei der Ausbildung unterstützen wir Dich. Gerne Berufsanfänger oder Wiedereinsteiger. Nettes Team moderne ansprechende Praxisausstattung Patienten von 0-100 familiärer Umgang in modern an1sprechenden Praxisräumen in einer alten Schnapsbrennerei. Wir arbeiten mit Kindergärten,Altenheimen, Fitness Studios und Lebenshilfe Werkstätten zusammen. Die Praxis exestiert seit 2003 und umfasst 7 Mitarbeiter.Wir legen Wert auf eine offene Kommunikation, Zuverlässigkeit und eine gute Zusammenarbeit. hr Profil Physiotherapeut (m/w/d) Kindertherapeut (m/w/d) Bobath und Vojta wünschenswert aber kein muss. Bei der Ausbildung unterstützen wir Dich.Gerne Berufsanfänger oder Wiedereinsteiger.Wünschenswert ist ein PKW Führerschein. Wir bieten Arbeitskleidung

Firmenwagen für Hausbesuche vorhanden

Tankkarte

Beteiligung der Kosten an einem Fitness Studio

Zuschüsse zur Fort- und Weiterbildung

Bezahlte Fort- und Weiterbildungstage

Regelmäßige interne Fortbildungen

Kostenlose Getränke

Ergonomisch und modern ausgestattete Arbeitsplätze

Angepasste Arbeitszeiten ( gute Work-Life Balance) Gute Verkehrsanbindung Schwelm Ennepe-Ruhr-Kreis zwischen Hagen und Wuppertal , Nähe Gevelsberg.

Bushaltestelle vor der Tür. Gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und an die Autobahnen A1,A43 und A46 Wir führen alle klassischen Physiotherapiebehandlungen durch, zusätzlich legen wir weitere Schwerpunkte auf die Behandlung von Kindern mit den Therapien nach Lehnert Schroth und Vojta. Viel Erfahrung haben wir auch in der Handtherapie. Da unsere Praxisräume barrierefrei / rollstuhlgerecht sind, bieten wir zusätzlich Wellnessbehandlungen für Menschen mit Behinderung an. Selbstverständlich rechnen wir mit allen Krankenkassen ab. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: WPW Wendt-Physiotherapie-Wellnessbehandlung e.K

Frau Kerstin Wendt

Barmer Str. 13a

58332 Schwelm

Deutschland fon ..: 02336 819400

web ..: http://www.wpw-schwelm.de

email : info@wpw-schwelm.de Wir führen alle klassischen Physiotherapiebehandlungen durch, zusätzlich legen wir weitere Schwerpunkte auf die Behandlung von Kindern mit den Therapien nach Lehnert Schroth und Vojta. Viel Erfahrung haben wir auch in der Handtherapie. Da unsere Praxisräume barrierefrei / rollstuhlgerecht sind, bieten wir zusätzlich Wellnessbehandlungen für Menschen mit Behinderung an. Selbstverständlich rechnen wir mit allen Krankenkassen ab. Pressekontakt: WPW Wendt-Physiotherapie-Wellnessbehandlung e.K

Frau Kerstin Wendt

Barmer Str. 13a

58332 Schwelm fon ..: 02336 819400

web ..: http://www.wpw-schwelm.de

email : info@wpw-schwelm.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten