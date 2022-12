Startseite Tenuta Tascante: die Faszination des Vulkans und der Contrada-Weine Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Fr, 2022-12-16 18:12. Randazzo, Ätna, Dezember 2022. Tenuta Tascante präsentiert die neue Edition ihrer Contrada-Weine aus Nerello Mascalese, den Sciaranuova V.V. (Vigna Vecchia) 2017 und den Jahrgang 2019 von Sciaranuova, Pianodario und Rampante, Symbole eines Bodenforschungsprojekt, das 2004 mit den ersten experimentellen Weinbereitungen in Angriff genommen wurde. Begonnen wurden diese Studien auf dem Weingut Regaleali schon 1830 und wurden dann 2001 zur besseren Kenntnis der verschiedenen Gebiete und Szenarien Siziliens ausgedehnt, um durch Wissen und direktes Experimentieren die Vielfalt aufzuwerten ebenso wie eine präzise Identität der einzelnen Wein auszuarbeiten. Alberto Tasca, achte Generation der Familie Tasca d'Almerita, erklärt das so: „Den Charakter dieser Gegend zu kennen, deren Stärken und eventuelle problematischere Aspekte herauszufinden, war ein zeitaufwendiger Prozess und ist für uns weiterhin eine fesselnde Herausforderung. Jahr für Jahr verstehen und schätzen wir die Nuancen unserer Contrade immer mehr und sind überzeugt, dass die Details den Unterschied machen." In den Contrade wird das Projekt von Tasca d'Almerita am höchsten Vulkan Europas vollständig verwirklicht: studieren, begreifen und interpretieren dieser magischen Wechselwirkung des Nerello Mascalese mit vulkanischen Böden und ihren Variablen. Tatsächlich stellt jede Contrada eine eigene Ausdrucksform des Weinguts dar, denn obwohl alle Rebberge in geringer Entfernung voneinander am Nordhang des Ätna liegen, hat jede einzelne Lage spezifische Eigenschaften wie Höhe, Alter, Art und Morphologie der Lavazungen in den Unterböden. Diese Böden erzählen verschiedene Geschichten eines einzigartigen und unverwechselbaren Territoriums, in dem Natur und Zeit jedes Jahr eine grundlegende Rolle gespielt haben und dies immer noch tun. Hier zeigt sich die Kraft der Naturgewalt in ihrem ursprünglichen Zustand. Das starke Gefälle und die Terrassen, die sich an den Hängen des Vulkans hinaufziehen, machen die Arbeit im Weinberg sehr anstrengend.

Die historischen Spuren der Eruptionen und die vielfältigen Schichten verleihen jedem Contrada-Wein präzise Besonderheiten: dem Pianodario Tiefe und Beständigkeit, dem Rampante Frische und dem Sciaranuova Eleganz. In der letztgenannten Contrada bzw. Lage wurde eine kleine Weinbergparzelle mit sehr alten Rebstöcken identifiziert, die dem Nerello Mascalese Intensität und Tiefe mit einer authentischen Stilistik verleihen, ein getreues Abbild der Böden, auf denen er gewachsen ist. Dank dieser Eigenschaften wurde eine kleine Produktion für den Sciaranuova „VV“ (Vigna Vecchia) verwendet mit einem eigenen, ganz präzisen und unterschiedlichen önologischen Verlauf, der speziell konzipiert wurde, um im Laufe der Zeit jede einzelne Nuance des Ätna herauszuarbeiten. Das Klima des Jahrgangs 2018 erzwang eine strenge Selektion der Trauben im Weinberg und im Keller. Den Contrada-Weinen fehlte Struktur und das polyphenolische Gerüst war unausgewogen und daher vom Arbeitsteam als ungeeignet für eine lange Lagerung eingeschätzt. Es war daher angemessener, eine mutige Entscheidung zu treffen und die Weine nicht auf den Markt zu bringen. Nach einem Jahr des Wartens freut sich Alberto Tasca endlich den Jahrgang 2019 präsentieren zu können.

Die Saison 2019 garantierte dank eines regulären Verlaufs eine Wachstumsentwicklung zum richtigen Zeitpunkt und bewahrte so die Stärken der Rebsorte. Die Niederschläge im August ermöglichten auch die richtige Versorgung der Trauben mit Feuchtigkeit und begünstigten die gewünschte harmonische und ausgewogene Reifung, um den Nerello Mascalese mit geschliffenen und weichen Tannintexturen zum Ausdruck bringen zu können. Sciaranuova VV wird mit dem Jahrgang 2017 zum zweiten Mal auf den Markt gebracht und für diesen Wein bevorzugte man eine längere Reifung, um den Reichtum seiner Lage im Glas wiederzufinden. Der Jahrgang 2017 war extrem trocken, Regen fiel nur im Monat März und Anfang Oktober. Daraus folgte eine Reifung des Nerello Mascalese für Sciaranuova „VV“, deren Akzent auf der Konzentration der Trauben lag und dabei Tiefe und Spannung bewahrte.

Im Keller erfolgt eine delikate und respektvolle Vinifikation, um menschliche Eingriffe auf ein Minimum zu beschränken und die natürliche Ausdrucksfähigkeit der Frucht im Verkostungsspektrum so weit wie möglich zu bewahren. Das Ergebnis sind "vulkanische" Weine, Frucht einer unbezähmbaren und unkontrollierbaren Natur und deren perfekte Interpreten, wenn man ihrem Rhythmus folgt. Die Contrada-Weine von Tascante werden in stark limitierter Stückzahl produziert, einige tausend Exemplare sind in den besten Vinotheken und Restaurants erhältlich. *** Pianodario: gelegen auf einer durchschnittlichen Höhe von 775 Metern über dem Meeresspiegel zwischen den Weilern Montelaguardia und Randazzo, mit einer Fläche von 7,91 Hektar, von denen 3,8 Hektar Weingarten ist, charakteristische Terrassen mit Trockenmauern, von Süden nach Norden abfallend mit einem durchschnittlichen Gefälle von 7 %. Das Gebiet der Rebflächen ist geprägt von Formationen vulkanischen Ursprungs. Annehmbar ist eine stratigraphische Abfolge unterhalb der Pianodario-Weinberge, in der sich unter einer Bodendecke die zwischen 15.000 und 4.000 Jahre alten Böden oberhalb viel älterer Böden (40.000-30.000 Jahre) befinden. Rampante: eine der vier Contrade, in denen wir leben und arbeiten, liegt auf einer durchschnittlichen Höhe von 740 Metern über dem Meeresspiegel zwischen Solicchiata und Passopisciaro, eine Fläche von 4,6 Hektar Weinberg mit breiten Terrassierungen mit Trockenmauern und einer von Südosten nach Nordosten abfallenden Morphologie mit einem durchschnittlichen Gefälle von 4,7 %. Das Gebiet mit den Weinbergen der Contrada Rampante ist gekennzeichnet durch Formationen vulkanischen Ursprungs mit unterschiedlichem lithologischen Charakter aber aus demselben Zeitraum (zwischen 15.000 und 4.000 Jahren) stammend. Sciaranuova und Sciaranuova VV: auf einer durchschnittlichen Höhe von 730 Metern über dem Meeresesspiegel gelegen, zwischen den Weilern Montelaguardia und Passopisciaro, mit einer Fläche von 14,40 Hektar, davon 4,9 Hektar Weinberg, gekennzeichnet durch Terrassen mit Trockenmauern und mehr als 7 Hektar Kastanienwald. Das Gelände fällt von Südwesten nach Nordosten ab mit einer durchschnittlichen Neigung von 8,5 %. Das Gebiet, in dem sich die Weinberge der Contrada Sciaranuova befinden, ist gekennzeichnet durch Formationen vulkanischen Ursprungs mit einem Alter zwischen 40.000 und 4.000 Jahren.