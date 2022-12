Startseite HR Strategie leichtgemacht Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-12-16 11:38. 80% der Geschäftsleitungen kennen die HR Strategie nicht! Dabei ist die HR Strategie das stärkste Schwert unter den HR Instrumenten. Es gibt kaum ein so schlagkräftiges Instrument in HR, dass entweder falsch oder nicht genutzt wird, wie die HR Strategie. Die traurige Realität vieler Strategien ist der Aktenschrank. Dabei ist die HR Strategie das stärkste Schwert unter den HR Instrumenten und eigentlich der Leuchtturm jeder HR Organisation. Die HR Strategie soll den eigenen HR Mitarbeitern und den internen Kunden Orientierung geben und die Frage beantworten, was man von HR erwarten kann. Auch die HR Strategie lediglich aus der Unternehmensstrategie abzuleiten greift viel zu kurz. Diese leider wenig inspirierenden Papiertiger landen dann in der Versenkung der HR Abteilung. Sie finden in den Fachbereichen schlicht keine Beachtung und die Arbeit war umsonst, da die gewünschte Wirkung verpufft. Wir zeigen Ihnen, wo die aktuellen Probleme beim Thema HR Strategie liegen und wie der Weg zu einer modernen und schlagkräftigen HR Strategie gelingt, bei der Ihre Kunden und Mitarbeiter vor Begeisterung jubeln. Profitieren Sie von unseren Erfahrungen aus über 60 Projekten im Dax, Mittelstand und im öffentlichen Bereich und vermeiden Sie typischen Stolperfallen beim Thema Strategie. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung einer schlagkräftigen und verführerischen HR Strategie. Das Thema HR Strategie ist unsere Kernkompetenz. Wir bringen Struktur in Ihr Projekt, haben die notwendigen Instrumente und Methoden an Bord und priorisieren gemeinsam mit Ihnen die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einer modernen und schlagkräftigen HR Strategie, bei der Ihre Kunden vor Begeisterung jubeln. Profitieren Sie von unser Erfahrung aus über 60 HR Projekten im DAX, bei mittelständischen Unternehmen und im öffentlichen Bereich. Wir zeigen Ihnen, wie Sie in 9 Schritten zu einer verführerischen HR Strategie gelangen:

HR Strategie Reden wir doch mal darüber! Mehr zu unser HR Beratung erfahren sie unter: HR Beratung Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: We love HR | Beratung & Agentur

We love HR ist eine HR Beratung und Agentur für die HR Welt von morgen. Wir stehen für Themen wie HR Strategie, HR Transformation, agile HR Organisation, Experience Design, HR Prozess Exzellenz und neues Denken in HR.

