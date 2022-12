Startseite Meditation für Jedermann - nicht nur zur Weihnachtszeit als Geschenk Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-12-13 09:07. Husumer Autor verbindet mit seinem Buch "EIN-WORT-WUNSCH-MEDITATIONEN" neuro-linguistisches Programmieren (NLP) mit entspanntem Meditieren und effektiven Wünschen Meditation kann jeder, aber nicht jeder glaubt, dass er oder sie jederzeit und überall einfach meditieren kann. Die "Ein-Wort-Wunsch-Meditation" hilft Interessierten dabei, mit wenig Aufwand und ohne zusätzliche Mittel überall und jederzeit eine Kurzmeditation umzusetzen. Diese Technik hilft uns im Alltag mit schwierigen Situation besser klarzukommen oder dient einfach der Entspannung. Der Meditierende selbst entscheidet, zu welchem Thema oder zu welcher Fragestellung die Meditation hilfreich sein soll.

Beispiele im Buch helfen dabei, diese Technik für sich zu erschließen und jederzeit abrufbar dabei zu haben, wann immer es nötig ist oder einfach nur gewünscht ist.

Die "Ein-Wort-Wunsch-Meditation" ist in Deutsch und Englisch erhältlich und über Amazon in der Druckversion oder als Kindle-Version bestellbar.

Der Autor, Norbert Stolze M.A., hat in der Schweiz und Köln Kommunikationswissenschaften, Pädagogik, Germanistik und Anglistik studiert und ist nach seiner Karriere in den Medien heute Praxisinhaber, Hypnosetherapeut, Resilienz-Therapeut, Chakratherapeut, Reiki-Meister, Heilpraktiker für Psychotherapie, Dozent, Business & Life-Balance-Coach sowie Buch-Autor.

Besonders schätzen seine Klientinnen und Klienten seine energievolle "ansteckende", stets positive, motivierende Herangehensweise, und dass mit seinem großen Portfolio an Coaching- und Therapieverfahren immer eine Verschmelzung klassischer Lehrbuch-Therapien zusammen mit Verfahren möglich ist, die über die kassentherapeutisch abgesteckten Grenzen hinaus reichen (siehe dazu auch https://norbertstolze.jimdo.com/). Das Institut für RESILIENZTHERAPIE bietet nebst Forschung und Entwicklung internationales, hoch effizientes Coaching, Beratung, Hypnosetherapie und Psychotherapie (nach dem HeilprG).

Inhaber Norbert Stolze M.A. steht in Sachen Coaching, Psychotherapie, Fachartikeln und Büchern bereits seit vielen Jahren für hohe Qualität und spezielle Expertisen (insbesondere in Zwängen, Ängsten, Traumata, Zwangsgedanken und Ernährung), spannende Veröffentlichungen und erfolgreiche, zielgenaue individuelle und innovative Wege & Lösungen.

HANDBUCH NEUE RESILIENZ

https://kurzelinks.de/handbuchneueresilienzebook oder

Aktuelles Buch (VÖ: Sommer 2022)

Ein-Wort-Wunsch-Meditationen

RITAS RITTER -oder DIE FRAU IN BLAU: Ein schlagkräftiges Plädoyer für das beste RESILIENZ-Zaubermittel: DIE LIEBE!

One-Word-Wish Meditations (English Edition)

INSTITUT für RESILIENZTHERAPIE - PRAXIS AM MEER (Praxis, Coaching, Verlag, Forschung & Entwicklung)

Norbert Stolze M.A.

Brüggemannstr 18

25813 HUSUM - Nordsee

0171-53 59 54 8

stolzenorbert@gmail.com

