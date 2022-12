Startseite TV Star Sarah Stork und Sebastian Pink räumen in Hollywood ab! Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-12-13 02:35. Am 6. November startete Sebastians Pinks neuer Kurzspielfilm "The Way Home" auf diversen Film-Festivals und räumte schon ordentlich Auszeichnungen ab. In dem Thriller wird die hübsche Selina (gespielt von Sarah Stork) von einem Mann (gespielt von Sebastian Pink) verfolgt, als sie auf dem nach Hause weg ist. Was der Mann namens Stefan vorhat, bleibt abzuwarten. Der Kurzfilm hat eine Spielzeit von circa 6 Minuten und die bieten Spannung bis zur letzten Minute. Vor wenigen Tagen räumten Stork und Pink beim Hollywood Gold Award ab. Gleich 4 Auszeichnungen erhielten sie auf dem Film Festival. The Way Home räumte den Preis als ,,Bester Thriller" ab und erhielt zugleich die Auszeichnung Honorable Mention in der Kategorie ,,Bester Kurzfilm". Sebastian Pink erhielt für seine Rolle den Silver Award als ,,Bester Schauspieler", während Sarah Stork den Gold Award als ,,Beste Schauspielerin" abräumte. ,,Ich war sehr überrascht darüber, dass wir in Hollywood so viele Preise abgeräumt haben. Wir haben damals mit meinem ersten Film Memories auch einen Preis in Hollywood gewonnen, aber jetzt waren es definitiv mehr" freut sich Pink darüber. The Way Home erhielt bereits knapp über 20 Auszeichnungen in der kurzen Zeit, wo er bereits läuft.

Mehr Informationen über das Projekt gibt es hier: https://movie-production.net/the-way-home Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland. Kontakt

Movie.Production

Sebastian Pink

Mariannenthaler Straße 45

66280 Sulzbach

015254277219

autor-pink@web.de

