Startseite mygreentop präsentiert Erweiterung der Produktfamilie Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-12-12 17:04. Als Erweiterung zum Schrägdachbegrünungssystem COMPLETE wird die patentierte NURPFANNE und die PV-PFANNE vorgestellt. Pressemitteilung, 12.12.2022: Der Schrägdachbegrüner mygreentop präsentiert Erweiterung der Produktfamilie auf der Messe Essen am 06-08.01.2023 Schrägdachbegrünung, PV und Funktion, die Kombination machts! Die auch in Mitteleuropa bereits spürbaren Klimaveränderungen erfordern neue und innovative sowie nachhaltige neue Konzepte bei der Betrachtung gegebener Technologien und Herangehensweisen. Gerade das Festhalten an gebräuchlichen und meist unbrauchbaren Materialien wie Beton oder Ton ist meist kein Schritt nach vorne, sondern lediglich ein zaghafter Versuch etwas zu verbessern. Die bisher offenbarten innovativen Neuerungen entpuppen sich so schnell als uneffektive Insellösungen, da ein Festhalten an alten Kategorien und Materialien mehr Stillstand und Rückschritt bedeutet. Im Frühjahr 2022 ist mygreentop (https://mygreentop.de/) an den Markt gegangen und hat mit seiner innovativer Entwicklung der smarten Schrägdachbegrünung für Furore gesorgt (DGNB-Preisträger als Nachhaltigstes StartUp 2022). Für den Start 2023 kündigt sich nun eine weitere Neuheit aus dem Hause der Entwickler des mygreentop Systems an, welche erstmalig auf der Bau Messe in Essen (06-08.01.2023) der Öffentlichkeit präsentiert wird. Als Erweiterung zum Schrägdachbegrünungssystem COMPLETE wird die patentierte NURPFANNE und die PV-PFANNE vorgestellt. Erstmalig wird ein gesamtheitlich zusammenhängendes System aus einer Hand präsentiert, welches puncto Gewicht, Kompatibilität, Sicherheit und unschlagbaren PCF (Produkt Carbon Footprint) neue Maßstäbe setzt. Der zukunftsweisende Ansatz liegt in der innovativen Kombination von neu durchdachter Dacheindeckung, Begrünung und Photovoltaik (PV) und in einer weiteren, späteren Ausbaustufe Solarthermie. Maximale Kompatibilität, Funktion und Nachhaltigkeit zu konkurrenzlosen Kosten! Besuchen Sie uns am 06-08.Januar 2023 in Essen! Wünsche Ihnen keinen guten Tag, wünsche Ihnen einen tollen Tag!

Dirk Kieslich

mygreentop - das Aufdachpflanzsystem M: +49 172 274 273 6

E: d.kieslich@mygreentop.de

H: www.mygreentop.de Die in dieser Nachricht enthaltenen Informationen sind vertraulich. Sie sind nur für den beabsichtigten Empfänger bestimmt. Bitte benachrichtigen Sie den Absender, falls Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sein sollten, und löschen Sie diese Nachricht umgehend aus Ihrem System. Aus Rechts- und Sicherheitsgründen ist die in dieser E-Mail gegebene Information nicht rechtsverbindlich. Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail nicht gestattet ist. The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the intended recipient. Please notify the sender if you are not the intended recipient and delete this e-mail immediately. For legal and security reasons the information presented in this e-mail is not legally binding. Please note that the content of this e-mail may not be used, disclosed, copied or passed on in any form without the express permission of ergo. Schrägdachbegrüner Kontakt

mygreentop

Dirk Kieslich

Schmiedeweg 22

58840 PLettenberg

0172 2742736

d.kieslich@mygreentop.de

www.mygreentop.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten