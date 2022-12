Startseite Was ist Mikrozement und welche Vorteile bietet dieser neue Baustoff. Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-12-12 13:00. Mikrozement - die trendige Art Ihre Böden, Wände und Bäder in Betonoptik selber zu machen. Mikrozement ist ein innovatives Material, das vor allem in der Baubranche und bei Hobby-Handwerker zunehmend beliebter wird. Die dünne, dekorative Schicht ist 2 - 3 mm dick und besteht aus Zement und anderen Mineralstoffen. Durch die transparente Kopfversiegelung ist sie wasserdicht, abriebfest und belastbar. Daher ist sie besonders geeignet für den Einsatz im Badezimmer und Duschen.

Mit Mikrozement können Badezimmer in eine Wohlfühloase verwandelt werden. Die speziell entwickelte Beschichtung ist wasserabweisend, pflegeleicht und langlebig. Auch bei regelmäßigem Kontakt mit Feuchtigkeit behält sie ihre Farb- und Glanzintensität. Es ist eine innovative Lösung für diejenigen, die sich etwas besonderes für das eigene Zuhause wünschen. In den letzten zwei Jahren hat sich der Trend zu hochwertigen Badlösungen deutlich weiterentwickelt. Verbraucher legen mehr Wert auf ästhetisches Design, Komfort und Funktionalität. Mit der Entwicklung von Mikrozement kann jedes Badezimmer auf ein neues Level gehoben werden - mit einer glatten Oberfläche, die Wasser abweist und gleichzeitig optisch ansprechend ist. Selbst im Außenbereich kann Mikrozement vielen Witterungseinflüssen standhalten. Es gibt verschiedene Farben und Oberflächentexturen, sodass es ideal für jedes Bauprojekt geeignet ist - von modernem Design bis hin zu rustikalem Charme.

Dabei ist es nicht unbedingt notwendig, auf die klassischen Farben Grau, Weiß und Schwarz zurückzugreifen. Mit der neusten Technologie des Pigmentierens lassen sich alle erdenklichen farbige Oberflächen erstellen. So kann die Badeinrichtungen an den jeweiligen Einrichtungsstil angepasst werden und ein individuelles Design schaffen.

Mikrozement verarbeiten als Do it yourself-Projekt ! Mit dem neuen System des Mikrozements ist es Hobbyhandwerkern nun auch möglich, das Material zu verarbeiten. Dies liegt an einer Verdopplung der Tropfzeit. Dadurch kann das Material leichter verarbeitet werden, wodurch mehr Möglichkeiten für kreative Projekte entstehen. Die Entwicklung des Mikrozements folgt einem Trend der letzten Jahre, in denen immer mehr Menschen auf Do it yourself-Projekte zurückgreifen, um handwerkliche Ideen zu verwirklichen.

Mikrozement - Systeme Winter hat in den vergangenen Jahren viel Erfahrung mit verschiedenen Projekten und Feedbacks von Fachbetrieben gesammelt. Dies hat dazu geführt, dass der Fokus auf eine sichere und schöne Umsetzung gelegt wurde. Im Unternehmen wird stetig an Verbesserungen, Aktionen und Kooperationen gearbeitet, um die Qualität der Umsetzung zu verbessern.

Komplette Sets für den Hobby-Handwerker ! Dadurch, dass alle benötigten Komponenten als komplett Set geliefert werden, und entsprechend aufeinander abgestimmt sind, hat es der Heimwerker entsprechend einfach sein Projekt zu realisieren.

