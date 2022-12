Startseite Dentalimpex - Alles für die Zahnarztpraxis Pressetext verfasst von christian2021 am So, 2022-12-11 20:38. Wer geht gerne zum Zahnarzt? Die meisten Menschen wohl eher nicht - dabei ist eine gute Zahnbehandlung und -prophylaxe der beste Weg, damit die eigenen Zähne lange gesund bleiben. Ab und an muss man aber zum Zahnarzt, und dann sollte man sich dort gut aufgehoben fühlen und auch - den Umständen entsprechend - wohlfühlen. Dazu trägt der Zahnarzt selbst viel bei, wichtig ist dass er die Behandlung und ohne Stress durchführt, und auch dafür sorgt, dass die Patienten möglichst wenig Schmerzen haben. Aber auch die Zahnarztpraxis selbst trägt dazu bei. Alle Materialien und zahnärztlichen Utensilien müssen bei der Behandlung einfach und gut erreichbar sein, die Geräte am aktuellen Stand sein. Dazu trägt eine moderne, freundliche Ausstattung der Zahnarztpraxis auch zur Entspannung der Patienten bei - insbesondere bei Kinderzahnärzten. Die Firma Dentalimpex aus Wels in Österreich hat sich auf die professionelle Einrichtung und Ausstattung von Zahnarztpraxen spezialisiert. Seit über 25 Jahren ist das Unternehmen Ausstatter und Betreuer von Zahnarztpraxen in Österreich, Deutschland und ganz Europa. Das Produktsortiment von Dentalimpex umfasst dabei alle Produkte, die Zahärzte in ihrem täglichen Arbeitsalltag benötigen. Das Produktangebot von Dentalimpex Behandlungseinheiten Unter einer Behandlungseinheit versteht man die Geräte, die benötigt werden, um den Patienten direkt zu behandeln. Also den Zahnarztstuhl, die Absauganlagen und Einrichtungen zum Spülen des Mundes, Beleuchtung sowie Geräte zur Behandlung selbst (beispielsweise Zahnsteinentferner).

Hier bietet Dentalimpex ein umfangreiches Produktangebot an Zahnarztstühlen und Einrichtungen für die Arbeitsgeräte (Hängeschlauchversion, Peitschenversion oder Cartversion) und kann damit alle Anforderungen eines Zahnarztes abdecken. Bei den Zahnarztstühlen gibt es auch spezielle Stühle für Linkshänder, sowie für die Behandlung von Kindern optimierte Zahnarztstühle. Darüber hinaus sind auch komplette Behandlungseinheiten, die speziell für Kinder optimiert wurden erhältlich. Diese sind weich gepolstert, alle Geräte und Behandlungsutensilien sind versteckt unter Liege angebracht. Auch spezielle Lackierungen und Designs sind möglich. Diese Zahnarztstühle für Kinder sind daher besonders kinderfreundlich und sorgen dafür, dass sich die Kinder beim Zahnarztbesuch entspannen können und möglichst stressfrei behandelt werden können.

Dentalimpex hat daher viele Kinderzahnärzte als Kunden, die diese speziell für Kinder optimierten Behandlungseinheiten seit Jahren erfolgreich verwenden. Material & Kleingeräte Bei Dentalimpex erhält man alles, was der Zahnarzt für seine Praxis oder ein zahnärztliches Labor benötigt, aus einer Hand. Egal ob Kleingeräte, Röntgengeräte, Möbel für die Praxis, Absaugmaschinen oder Kleinteile, im Dentalgroßhandel von Dentalimpex ist alles erhältlich und innerhalb kurzer Zeit lieferbar. Service & Wartung Störungen oder Ausfälle von Behandlungseinheiten sind für den Zahnarzt immer schlecht. Sollte es daher mal zu Problemen kommen steht ein eigenes Technikerteam von Dentalimpex in Österreich, Deutschland und der Schweiz zur Verfügung.

Auch der Service von Behandlungseinheiten sowie weiterer Geräte für Zahnarztpraxen und -labore wird von Dentalimpex angeboten.

Für den Fall, dass eine Behandlungseinheit eine größere Reparatur benötigt und länger ausfällt, stellt Dentalimpex auch Leihgeräte zur Verfügung. Wie man sieht, ist das Produktangebot von Dentalimpex breit gefächert und deckt alles ab, was ein Zahnarzt für die Ausstattung und den Betrieb seiner Praxis benötigt. Großen Wert legt das Unternehmen dabei auf persönliche Beratung - insbesondere wenn eine Komplettausstattung einer Praxis gewünscht sind oder komplexe Behandlungseinheiten erworben werden sollen. Interessenten können Ihre Wünsche und Anforderungen mit den Experten von Dentalimpex besprechen oder Behandlungseinheiten in den Schauräumen besichtigen, die Standorte sind Wels (Österreich) und München (Deutschland). Zur Website von Dentalimpex Kontakt

Dentalimpex Österreich

A-4600 Wels Durisolstraße 11

Tel. 07229/67767

Fax 07229/67767-18

email: office@dentalimpex.at Dentalimpex Deutschland

D-81369 MÜNCHEN Leipartstrasse 21

Tel. 089/7238985

Fax 089/72458056

