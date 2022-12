Startseite Roberts Radio: königliche Geschenkideen zu Weihnachten Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-12-06 16:45. Prescot, 06. Dezember 2022 - Weihnachten ist nicht mehr weit und Roberts Radio hat gleich vier besondere Geschenkideen für stilbewusste Vintage- und Musikfans. Mit den legendären Radio- und Bluetooth-Geräten im zeitlosen Design kommt langanhaltender Spaß an der Lieblingsmusik unter den Christbaum der Liebsten. Bis zum 31. Dezember 2022 gelten außerdem noch weiter die Black-Friday-Angebote. So lassen sich beispielsweise bei den Beacon Bluetooth-Speakern bis zu 40 Euro sparen. Die Produkte von Roberts Radio sind im ausgesuchten Fachhandel erhältlich sowie online im eigenen Amazon Shop und auf www.shop-robertsradio.de. Roberts Radio Revival UNO BT

Das Revival UNO BT bringt alles mit, was sich Vintage- und Technik-Fans gleichermaßen wünschen. Dabei ist der besondere Look des Radios mindestens genauso beeindruckend wie die ausgewogene Klangqualität mit regelbaren Höhen und Bässen sowie die technische Ausstattung. Im kompakten, farbenfrohen Gehäuse steckt modernste Empfangstechnik: DAB+, UKW sowie Bluetooth und der klassische 3,5-mm-Klinkenanschluss bieten bei diesem Radio unkomplizierte Verbindungsmöglichkeiten für externe Audioquellen. Hochwertige Materialien und ein warmes Klangbild bereiten bei der Musikwiedergabe im Wohnzimmer und unterwegs wahre Freude. Mit vier handelsüblichen AA-Batterien ist das UNO BT immer bereit für einen Ausflug ins Grüne oder die Terrasse und auch im Schlafzimmer ist das UNO BT ein gern gesehenes Musik-Accessoire - zwei Weckzeiten sowie ein Sleep- und ein Snooze-Timer sorgen für entspanntes Einschlafen und Aufwachen. Preis (UVP inkl. MwSt.): 229,00 Euro

Farbvarianten: Black, Deep Green, Sunburst Yellow, Teal Blue, Dove Grey, Dusky Pink, Duck Egg und Pastel Cream Roberts Radio Rambler Mini

Mit dem brandneuen Rambler Mini hat Roberts Radio erst kürzlich ein kompaktes Audio-Schmuckstück im klassisches Retro-Design der 70er-Jahre vorgestellt. Dank des integrierten Akkus, Bluetooth, UKW, einer 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer und DAB+ ist die liebste Playlist auch unterwegs immer dabei. Das ultrakompakten Rambler Mini Radio findet mit den Maßen 18,0 cm x 11,0 cm x 5,8 cm (B x H x T) im Rucksack, Picknickkorb und auch in der Wohnung einen Platz. Dabei verhindert eine Reise-Sicherung auf der Rückseite, dass sich das kleine Audioschmuckstück ungewollt im Gepäck einschaltet. Als praktischer Begleiter und auf dem Nachttisch zeigt sich das Rambler Mini hervorragend als Radiowecker mit Alarm- und Snooze-Funktion. Mit einem Gewicht von lediglich 460 Gramm macht sich der kleine, musikalische Begleiter auch bei längeren Ausflügen kaum bemerkbar und kann überall beste Unterhaltung sicherstellen. Danach wird der integrierte Akku einfach über den USB-C-Anschluss aufgeladen. Preis (UVP inkl. MwSt.): 139,00 Euro

Aktionspreis (inkl. MwSt.): Ab 119,00 Euro

Farbvarianten: Duck Egg, Leaf Green und Navy Blue Roberts Beacon 325

Mobiler Sound im klassischen Vintage-Look ist das Erkennungszeichen der beliebten DAB+ Radios von Roberts. Mit den Beacon Modellen haben die Briten seit diesem Jahr nun auch kompakte Bluetooth-Lautsprecher im farbenfrohen Portfolio. Bei den Beacon Speakern setzt Roberts auf eine Lautsprecherabdeckung, die aus echter, britischer Wolle hergestellt wird und designtechnisch perfekt zu den Modellen passt. Unter dem Gehäuse verbirgt sich ein 45-mm-Neodym-Treiber samt zwei passiven Bassradiatoren, der die Sprach- sowie Gesangwiedergabe warm und satt erklingen lässt und den ganzen Raum erfüllt. Vier Tasten auf der Gehäuseoberseite machen die Bedienung einfach und intuitiv: So lassen sich die Bluetooth-Lautsprecher ein- und ausschalten, die Kopplung mit einer Quelle starten sowie die Lautstärke regeln. Neben Bluetooth können die Beacon 325 und 335 auch über den klassischen AUX-Anschluss mit 3,5-mm-Klinkenstecker angeschlossen werden. Preis (UVP inkl. MwSt.): 169,00 Euro

Aktionspreis (inkl. MwSt.): Ab 129,00 Euro

Farben: Sunburst Yellow, Dusky Pink, Teal Blue, Midnight Blue und Charcoal Grey Roberts Beacon 335

Der Beacon 335 hat noch mehr Möglichkeiten für die Klangabstimmung als sein kleiner Bruder und zwei dieser Beacon Modelle können zusammen als Stereopaar verwendet werden. So sorgt das Duo auch in größeren Räumen sowie draußen für einen ausgewogenen Klang aus zwei Positionen. Je nach Stimmung, Anwendung und Genre bietet der Beacon 335 noch ein besonderes Highlight: Equalizer-Profile für Klassik, mehr Bass, draußen und bessere Sprachverständlichkeit machen den Speaker bereit für jede mögliche Playlist - eine LED zeigt zusätzlich den aktuellen EQ-Status. Preis (UVP inkl. MwSt.): 199,00 Euro

Aktionspreis (inkl. MwSt.): Ab 159,00 Euro

Farben: Pastel Cream, Duck Egg, Berry Red sowie Carbon Black Link zu ausgewähltem Bild- und Pressematerial Bilderpaket Weihnachten 2022:

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Radio_Weihnachten_2022.zip Bilderpaket Revival UNO BT:

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Radio_UNO_BT.zip Bilderpaket Rambler Mini:

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Radio_Rambler_Mini.zip Bilderpaket Beacon 325:

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Beacon_325.zip Bilderpaket Beacon 335:

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Beacon_335.zip Link zum Roberts Radio und Amazon Shop - die Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich https://www.amazon.de/stores/Roberts+Radio/page/DA25D852-B623-4CB1-8EA1-... https://www.shop-robertsradio.de/ Über Roberts Radio

Seit 90 Jahren fertigt Roberts Radio legendäre Radiogeräte im Premium-Segment. Durch zeitloses Design, beispiellos reinen Klang, exzellente Technik und kompromisslose Qualität ist der englische Hersteller führend auf diesem Gebiet. Das Unternehmen wurde zweifach durch die königliche Familie ausgezeichnet und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses. Roberts Radio bietet eine breite Auswahl von Soundsystemen, Radio-Modellen im Retro-Design, kabellose Lautsprecher und Smart Speaker an. Firmenkontakt

Roberts Radio

Valentino Hatterscheid

Drieschweg 9

53604 Bad Honnef

02224 949930

robertsradio@rtfm-pr.de

https://www.robertsradio.com/ Pressekontakt

rtfm GmbH

Johannes Fucker

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

robertsradio@rtfm-pr.de

