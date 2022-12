Startseite Meeting-Trends 2023: Die digitale Meeting Experience rückt in den Mittelpunkt Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-12-06 15:20. Online-Meetings haben sich im Berufsalltag etabliert - jetzt geht es um die Optimierung. Im Jahr 2023 werden Entscheidungsträger einen neuen Blick auf Online-Meetings entwickeln, so Linkando CEO Volker Wiora. Landau, 6. Dezember 2022 - Im Jahr 2023 werden sich Unternehmen vor allem mit der digitalen Meeting Experience befassen. Nachdem branchenübergreifend mittlerweile ausreichend Erfahrung mit Online-Meetings gesammelt wurde, geht es nun nicht mehr um das Ob, sondern vor allem um das Wie virtueller Meetings: Wie können Unternehmen ihre Meetings Experience so gestalten, dass sie die gewünschten Ergebnisse erzielen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Meeting-Management-Software-Anbieter Linkando aus Landau. Laut Gründer und CEO Volker Wiora wird 2023 vor allem die Meeting Experience von Mitarbeitern und Kunden im Vordergrund stehen. So sah Linkando schon in den letzten Monaten einen starken Anstieg der Nachfrage nach Sales & Services Playbooks, die in Verkaufsgesprächen Struktur und Standardisierung schaffen. Eine Studie der Unternehmensberatung Bain & Company unterstützt Wioras Prognose: So bevorzugen mittlerweile 92 Prozent aller B2B-Käufer virtuelle Meetings. Mehr Produktivität durch weniger Meetings

In puncto Mitarbeitererfahrung geht es um Arbeitsproduktivität und Zufriedenheit, was auch aufgrund des zunehmenden Arbeitskräftemangels immer wichtiger wird. Laut Wissenschaftlern der britischen Universitäten Henley Business School und University of Reading empfinden 90 Prozent der Mitarbeiter Meetings als "kostspielig" und "unproduktiv". In einem Experiment stieg die Arbeitsproduktivität pro Mitarbeiter um 70 Prozent, nachdem die Anzahl der Meetings um 40 Prozent reduziert wurde. Meetingkosten überblicken

Angesichts einer drohenden Rezession wird im Jahr 2023 auch die Kostenkontrolle eine zentrale Rolle spielen. Laut einer Erhebung des Online-Dienstes Doodle würden ineffiziente Meetings deutsche Unternehmen jedes Jahr 64 Milliarden Euro kosten. Das erklärt auch, weshalb 66 Prozent der in der Budget Pulse Survey 2022 des Marktforschungsunternehmens Forrester befragten Budgetverantworlichen für 2023 zusätzliche Investitionen in die Digitale Erfahrung planten. Mehr Datenschutz für Online-Meetings

Als weiteren Trend für 2023 nennt Wiora Datenschutz-Tools. "Datenschutz bei Online-Meetings ist die Achillesferse vieler Unternehmen", sagt Wiora. "Wir gehen davon aus, dass Unternehmen 2023 in diesem Bereich nachrüsten werden, auch, weil der Gesetzgeber und die Kunden zunehmend auf die Einhaltung der DSGVO achten. Außerdem werden Unternehmen verstärkt auf Lösungen aus Deutschland oder der EU umsatteln, die den hierzulande relevanten Datenschutzbestimmungen entsprechen müssen."

Mit Online-Meetings Krisen meistern Eine weitere Tendenz sei im zunehmenden Einsatz von Online-Meetings im Krisenmanagement auszumachen. "Wir sehen in den letzten Jahren immer wieder, dass Unternehmen und staatliche Organisationen unzureichend auf Krisen vorbereitet sind", so Wiora. "Mit Krisenstab-Playbooks und vorgefertigten Agendas für Krisenmeetings kann man innerhalb kürzester Zeit reaktionsfähig sein." Zudem würden Unternehmen 2023 weiter mit intelligenten Chatbots und digitalen Mitarbeitern experimentieren und Vorstöße in Metaverse-Meetings planen. Bis solche Anwendungen jedoch eine breite Verwendung im Markt fänden, würde noch etwas Zeit vergehen, sagt Wiora. "Das nächste Jahr wird ganz im Zeichen der digitalen Meeting Experience stehen", fasst Volker Wiora die Meeting-Trends 2023 zusammen. "Unternehmensentscheider entwickeln zunehmend eine neue Perspektive auf Meetings. Jedes Meeting ist ein Investment! Erzielt ein Meeting keine Rendite, dann kostet es nur unnötig Zeit, Geld und Nerven." Linkando ist ein Anbieter für Meeting Management Systeme aus Deutschland. Als Remote-First-Unternehmen nutzt Linkando die eigene Meeting Management Software jeden Tag selbst, um Meetings effizienter zu gestalten. Das Meeting Management System von Linkando ermöglicht Unternehmen und anderen Organisationen effiziente und sichere Meetings durch den Einsatz spezialisierter Software- und Datenanalyse-Tools, die Zeit und Kosten sparen und die Meetingkultur nachhaltig verbessern. Im Gegensatz zu anderen Lösungen integriert sich Linkando in alle gängigen Videokonferenzsysteme. Linkando steht als cloud-basiertes Software-as-a-Service Produkt weltweit zur Verfügung.

