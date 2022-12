Startseite Weihnachtsgeschenke der anderen Art Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-12-06 15:00. Verschenken Sie an besondere Menschen einen Gutschein für eines unserer Seminare Sie sind auf der Suche nach besonderen Weihnachtsgeschenken, die nachhaltig sind, Sinn machen, Wissen erweitern und außerdem zur Förderung der Gesundheit beitragen? Wie wäre es dann mit einem Gutschein, das für eines unserer Seminare eingesetzt werden kann? Kommunikationstraining, Resilienztraining, Achtsamkeit, Yoga, QiGong oder auch eine Ausbildung in einem Beruf des zweiten Gesundheitsmarktes - der*die von Ihnen Beschenkte kann zwischen sehr vielen Möglichkeiten wählen. Dieses Jahr setzen wir dabei noch einen drauf: Bis zum 24.12. (um 10:00 Uhr) schenken wir Ihnen bei Gutscheinkauf 10% des Seminarpreises! Schauen Sie daher gleich auf unserer Website vorbei und suchen Sie sich einen passenden Gutschein aus: https://www.biek-ausbildung.de/gutschein/

Die Gutscheine können anschließend für jedes unserer Seminare verwendet werden. Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert. Kontakt

B.I.E.K.

Martin Duske

Promenadenstrasse 10-12

64625 Bensheim

06251780686

martin.duske@biek-ausbildung.de

