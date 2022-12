Weihnachtsaktionen in Halle Leipzig The Style Outlets

Während manche die Adventszeit besinnlich empfinden, bedeutet die Vorweihnachtszeit für andere Hektik und Stress. Geschuldet ist dies vor allem dem Kauf von Geschenken - selbst für nahestehende Personen fehlt es plötzlich oft an Ideen. Und auch der Gedanke an volle Straßen und wenig Parkplätze verleidet häufig die Lust auf eine eigentlich schöne Unternehmung. Dass es auch anders geht, beweisen die Halle Leipzig The Style Outlets (https://halle.leipzig.thestyleoutlets.de/) mit ihren diesjährigen Weihnachtsaktionen für Groß und Klein.

Rund ums Jahr garantiert das beliebte Shopping-Center in Sandersdorf-Brehna mit seinem historischen Architekturstil und unzähligen international renommierten Labels entspannte Einkaufserlebnisse. Das gilt erst recht für die laufende Vorweihnachtszeit. Denn nicht nur sorgt täglich allein die liebevolle Festdekoration für eine freudvolle Stimmung unter den Besuchern. Darüber hinaus stehen alle fünf Adventssamstage in den Halle Leipzig The Style Outlets voll und ganz unter weihnachtlichen Mottos.

Weihnachtsstimmung für Groß und Klein

Aufgrund der Vielfalt der einzelnen Aktionen ist für jedes Alter und jeden Geschmack das Passende dabei. So können sich die Kleinen mit einem Becher süßen Glühwein-Kinderpunsch bereits ganz groß fühlen - oder auf den Weihnachtsmann freuen. Bedingt durch seinen vollen Terminkalender, wird er nur am 17. Dezember das Outlet besuchen können. Doch an diesem Tag mit Sicherheit umso mehr Erstaunen, Ehrfurcht und vor allem Freude auslösen. Selbstverständlich kommen auch Erwachsene nicht zu kurz. Neben weihnachtlichem Popcorn gibt es an allen Ständen Spendenaktionen für einen guten Zweck.

Mag Weihnachten auch eine spezielle Zeit sein - das Outlet-Center in Sachsen-Anhalt punktet saisonunabhängig mit gewissen Extras. 2016 eröffnet, stand Nachhaltigkeit bei Mitteldeutschlands erstem Outlet-Center von Beginn an im Fokus. Der kostenlose Verleih von Rollstühlen und Kinderwagen ist eine Selbstverständlichkeit, für Hunde gibt es eine eigene Erfrischungsstation. Und während der Nachwuchs im Kinderland herumtollt, können die Eltern aus mehr als 80 Produktsortimenten bekannter Marken ihre Auswahl treffen.

Zu verdanken ist das einmalige Einkaufserlebnis der NEINVER-Gruppe. Seit 1969 schneidert das Investitionsunternehmen Gewerbeflächen auf Anforderungen und Wünsche von Kunden zu. Die Halle Leipzig The Style Outlets sind der beste Beweis für den Erfolg des Konzepts. Besucher aus aller Welt profitieren von exklusiven Vorteilen des Style-Clubs oder planen Wochenendtrips für ein ganz spezielles Einkaufserlebnis. Derzeit vor allem an Adventssamstagen!

Unsere Welt des Styles präsentiert über 80 internationale Top-Marken, ganzjährig reduziert*. Lasse dich von unserer einzigartigen Markenvielfalt aus Fashion, Sport, Lifestyle- und Wohnaccessoires inspirieren und entdecke dein Lieblingsstück unter den Vorjahreskollektionen renommierter Labels. Mehr als 65 Shops, ein Ambiente im Stil einer historischen Markthalle und 1.800 kostenfreie Parkplätze garantieren dir einen entspannten Shopping-Tag.

*gegenüber ehemaliger unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers

Kontakt

Halle Leipzig The Style Outlets

Marie-Luise Krumbein

Berliner Straße 1

06796 Sandersdorf-Brehna

+49 34954 4922-0

-

info.halleleipzig@thestyleoutlets.de

https://halle.leipzig.thestyleoutlets.de