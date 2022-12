Startseite Last-Minute-Weihnachts-Deals: Pressetext verfasst von havanaorange am Di, 2022-12-06 10:18. OBSBOT beschert Schnäppchenjägern Angebote von über 30 Prozent Rabatt auf KI-gestützte Foto- und Videolösungen München, 5. Dezember 2022 – Noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk? Die nötige Inspiration liefert OBSBOT, einer der Innovationsführer für KI-gesteuerte Video- und Fotolösungen, mit seinen smarten Produkten. Bei den aktuellen Weihnachts-Deals freuen sich Schenkende direkt mit, denn sie sparen beim Kauf mehr als 30 Prozent. Die richtige Ausstattung fürs Büro und Familien-Calls über die Feiertage oder das ideale Gadget für Vlogger sowie Streamer – für jeden findet sich das passende Päckchen unter dem Weihnachtsbaum. Gültig sind die Angebote ab heute bis zum 18. Dezember sowohl im OBSBOT Shop, als auch auf Amazon. OBSBOT Tiny 4K: Immer im Fokus

Ob im Home Office oder im Büro, Video-Calls zählen bei vielen zum Arbeitsalltag. Hierbei ist ein adäquates technisches Equipment entscheidend, um Unschärfe oder eine schlechte Ton-Qualität zu vermeiden. Die OBSBOT Tiny 4K verfügt nicht nur über eine 4K-Ultra-HD-Auflösung, sondern auch über eine verbaute KI-Technologie, die für eine perfekte Bildschärfe sorgt. Selbst wenn sich der Sprecher vor der Kamera bewegt, justiert der smarte Autofokus die Schärfe blitzschnell nach, so dass er immer deutlich im Mittelpunkt steht. Eine intelligente Mikrofontechnologie garantiert eine gleichbleibende Lautstärke im Bereich von bis zu drei Metern. Sollte der Nutzer sich in diesem Umkreis von der Kamera entfernen, muss er nicht lauter reden. Die OBSBOT Tiny 4K kümmert sich zudem um den passenden Bildausschnitt. Bei Nahaufnahmen lässt die Kamera nach oben noch genügend Platz, bei Veränderungen der Position schwenkt, neigt oder zoomt die Webcam einfach mit. Diese Funktion ist zum einen bei Vorträgen hilfreich, bei denen man sich beispielsweise zwischen dem PC und einem Flipchart hin- und her bewegt. Aber auch für Sport- und Tanztrainer, die Online-Kurse anbieten, ist dieses Feature ein großer Benefit. Perfekte Bildausschnitte mit der OBSBOT Meet

Erfasst jedes Detail: Die OBSBOT Meet 4K verfügt über 4K Ultra HD und integriertem 1/2,8“ Sony 4K-Sensor und schafft dank moderner HDR- und Auto-Belichtungs-Technologie professionelle und ausgewogene Bilder. Je nach Anzahl der Sprecher passt sich der jeweilige Bildausschnitt entsprechend an. Im Einzelmodus lassen sich zwischen Nahaufnahme-, Oberkörper- und Portrait-Modus wechseln. Bei Calls mit mehreren Teilnehmern erweitert sich der Rahmen automatisch, so dass zum Beispiel bei Video-Telefonaten mit den Verwandten alle Familienmitglieder zu sehen sind. Zusätzlich liefert die Auto-Exposure- und Face AE-Funktion stets eine optimale und zielgerichtete Belichtung. Gesichter sind dadurch immer gut und deutlich zu erkennen. Smartphone-Halterung mit Dreh

Wer Videos gerne über Social Media teilt oder Webinare mit dem Smartphone aufzeichnet, für den ist die OBSBOT Me die ideale Lösung. Herkömmliche Handy-Halterungen liefern lediglich statische Bilder, „abgeschnittene“ Körperteile des Sprechers sind die Folge. Durch die integrierte KI folgt die Me den Bewegungen und sorgt dafür, dass die Person immer stabil im Mittelpunkt des Videobildes bleibt. Mithilfe des bürstenlosen Motors reagiert die OBSBOT Me blitzschnell, um keine einzige Sequenz zu verpassen. Durch die eingebaute Weitwinkelkamera und den KI-Bildprozessor kann die OBSBOT Me alle Verfolgungs-Algorithmen selbst ausführen und benötigt keine zusätzliche App- oder Bluetooth-Verbindung. Je nach gewünschtem Blickwinkel stellen Nutzer das Universalgelenk und die drehbare Halterung so ein, dass bei der anschließenden Aufnahme alle Details zu sehen sind. Alle Angebote im Überblick

• OBSBOT Tiny 4K: 237.- EUR statt 279.- EUR

• OBSBOT Tiny: 153.- EUR statt 229.- EUR

• OBSBOT Meet 4K: 134.- EUR statt 199.- EUR

• OBSBOT Meet: 85.- EUR statt 129.- EUR

• OBSBOT Me: 120.- EUR statt 179.- EUR Die Deals sind über folgende Links zum erhältlich: OBSBOT Online-Shop: http://bit.ly/3i1bhSp

Amazon Shop: http://bit.ly/3GFknhP Über Obsbot

OBSBOT, eine Kameramarke mit künstlicher Intelligenz von REMO TECH, wurde im April 2016 gegründet und widmet sich der Aufgabe, Menschen und die Bildgebungsindustrie mit der Zukunft zu verbinden. Mit der künstlichen Intelligenz als Kernstück konzentriert sich REMO TECH auf die Anwendungsforschung neuer Technologien im Bereich der Videografie. REMO TECH setzt dabei auf revolutionäre Technologie und innovative Produkte.

Weitere Informationen unter: www.obsbot.com Kontakt:

