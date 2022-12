Startseite "Sagenhafte Baumgestalten 2023" Unsere schönsten Bäume in drei Worten: Eindrucksvoll, bewundernswert, imponierend Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-12-06 09:07. "Sagenhafte Baumgestalten 2023" als großformatiger Wandkalender:

Hier finden Sie die schönsten und ältesten Bäume Deutschlands! "Sagenhafte Baumgestalten 2023" als großformatiger Wandkalender:

Hier finden Sie die schönsten und ältesten Bäume Deutschlands! Unsere Kalender sind inzwischen Tradition: Sie zeigen die schönsten und ältesten historischen Monumente der Natur, interviewen Zeitzeugen in Wort und Bild, demonstrieren die Langlebigkeit unserer begrünten Freunde, werden Sinnbild zur Überlebensfähigkeit in Zeiten von Diskussionen um Klima und Katastrophe. Sie entführen in ruhige, besinnliche Spähren, sind Inspiration und Manifest zugleich! Lassen Sie sich jeden Tag von den eindrucksvollsten Baumgestalten Deutschlands fesseln:

Die 16-stämmige Rotbuche im Wildpark Stuttgart offenbart Ihnen mit ihrem erstaunlichen Umfang von 7,40 Metern den direkten Blick auf das Tor zum Himmel ...

Mit ihrer 300- bis 400-jährigen Vergangenheit weiß die wenig prominente Feld-Ulme am Hochgrad (Oberallgäu) dem Artensterben ihrer "Verwandten" pure Lebensenergie entgegenzusetzen; auch der in Deutschland einst fremdländische Mammutbaum in Weinheim (Hermannshof) wurde vermutlich bereits um 1888 gepflanzt und repräsentiert lebendige Geschichte, die der Betrachter nur vage zu erahnen vermag ... Lassen Sie sich inspirieren und verzaubern:

"Sagenhafte Baumgestalten 2023" hält jeden Monat ein neues Baumwunder für Sie bereit! Unsere kurzen Erläuterungen auf der letzten Seite geben zahlreiche Hintergründe bekannt und helfen Ihnen, diese zauberhaften Bäume auf Ihren Ausflügen eigenständig aufzuspüren. Erhältlich ist dieser Kalender über den Verlag selbst www.arbus.de/shop oder im Buchhandel.

Die Monatsbilder sind im Internet unter www.baumleben.de zu sehen. Sagenhafte Baumgestalten 2023

Arbus-Verlag 2023, Format 420 x 435 mm

Fotos und Text: Peter Klug

ISBN-13: 978-3-934947-52-8

Preis: 19,- Euro Für die Presse: Bei Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar.

Unter www.baumleben.de finden Sie unter "Pressedownload" die Titelseite als kostenlose Bilddatei *.jpg

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter kontakt@arbus.de Bäume sind Lebewesen und verdienen daher einen respektvollen Umgang. Bäume können ohne Menschen, aber Menschen nicht ohne Bäume leben. Falsche und schädliche Behandlung von Naturgütern insbesondere Bäume ist oft Folge von Nichtwissen oder unzureichendem Wissen. Mit unseren Medien und Produkten unterstützen wir Sie dabei, einen ästhetischen, vitalen und verkehrssicheren Baumbestand zu erhalten. Kontakt

Arbus - Produkte & Medien für den Grünbereich

Peter Klug

Gartenstraße 10

73108 Gammelshausen

07164/8160003

info@arbus.de

www.arbus.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten