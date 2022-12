Startseite unidice App - Designe deinen eigenen All-In-One Würfel Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-12-06 09:07. Erstell dir digitale Würfelsets für deine Spiele unidice, die programmierbare Würfelkonsole im Taschenformat für TTRPG, Mobile Games und Brettspiele, kommt nächstes Jahr zusammen mit der unidice App raus! Der unidice reagiert nicht nur auf Tilt, Tap, Shake und Roll, sondern mit der unidice App kann jeder seine eigenen, digitalen unidice Würfelsets mit bis zu 6 verschiedenen Würfeln für Spiele erstellen. Würfel mit beliebig vielen Würfelseiten und Grafiken erstellen

Wenn man einen einzelnen Würfel erstellt, gibt man die Anzahl der Würfelseiten und der W6, W20, W100 bis zum unmöglichen W1 ist fertig. Klickt man auf eine Würfelseite, kann man sich ein Bild aus seiner Sammlung aussuchen. Mit der unidice App lässt sich dann das Bild vergrößern oder mit Hilfe des Gitterrasters mittig verschieben und wird automatisch an die Display-Auflösung (240px x 240px) angepasst. Hintergrund, Rahmen und Schriftoptionen

In der unidice App gibt es Optionen um Farbhintergrund, Rahmen oder Schrift, hinzuzufügen und anzupassen. Mit Hilfe eines Color Wheels (Farbkreis) und Deckkraft-Schiebereglers lässt sich alles schnell und passend abstimmen. Falls das Bild zu hell ist, empfiehlt es sich einen schwarzen, transparenten Hintergrund über das Bild zu legen, um die Schrift lesbarer zu machen. Würfelset erstellen

Sobald die einzelnen Würfel erstellt sind, ist man bereit sein erstes unidice-Würfelset zusammenbauen. Einfach auf eine Würfelseite des drehbaren 3D-Modells klicken, einen Würfel auswählen und diesen Prozess bei allen gewünschten Displays wiederholen. Dann installieren, auf der App abspeichern und das Würfelset ist bereit! Würfel-Displays fixieren

Normal werden beim unidice alle Seiten randomisiert, aber in der unidice App sind Displays fixierbar. D.h. beim Rollen werden die obere oder untere Seite immer oben bzw. unten angezeigt und gegebenenfalls die entsprechenden Displays nach einem "Hard Stop" ausgetauscht. Noch mehr Features für unidice App 2.0!

Für unidice App 2.0 planen die unidice-Entwickler weitere Features, wie Animationen oder Sounds, die man mit Würfel-Ergebnissen auf der Mobile App auslöst! Schon hyped auf den unidice? Der digitale Würfel kommt erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf den Markt, aber es gibt die Möglichkeit unidice auf Kickstarter (https://bit.ly/unidice-Kickstarter-pr-app-de) zu unterstützen - und sich am Launchtag am 17. Januar 2023 den 50% Rabatt zu sichern. unidice GmbH

2020 in Marktrodach (Deutschland) gegründet, möchten wir mit unserem Produkt und seinen Anwendungsmöglichkeiten den Menschen neue Spielideen und Spielewelten eröffnen. Durch die Neuerfindung von Altbekanntem sollen Phantasien angeregt und Generationen vereint werden. Wir ermöglichen mit dem unidice den Alltag spielerisch besser, effizienter und abwechslungsreicher zu gestalten. Kontakt

