Startseite Der Bergische Löwe von Jacques Tilly ziert foodjobs.de Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-12-05 12:20. Das Jobportal der Lebensmittelbranche wird 10 Jahre alt - Das Jobportal präsentiert sich zum 10. Geburtstag mit eigener Version des

Bergischen Löwen von Jacques Tilly

- Seit 1225 auf Düsseldorfer Stadtgebiet: Bergischer Löwe - foodjobs reiht sich

in die Tradition ein 05.12.2022, Düsseldorf. Künstler und Wagenbauer Jacques Tilly hat für das in Düsseldorf ansässige Unternehmen foodjobs.de seine Version vom Bergischen Löwen mit einem speziellen Dreh gemalt. Statt des typischen Ankers hält der Löwe eine Erdbeere, das Markenzeichen der foodjobs GmbH, in den Pfoten. Jacques Tilly baut seit 1984 für den Düsseldorfer Rosenmontagszug politisch-satirische Karnevalswagen. Dadurch wurde er überregional berühmt und seine Wagen berüchtigt. Zugleich ist er auch Autor, Bildhauer, Kommunikationsdesigner und Künstler. Er entwarf eine eigene Version des Stadtwappens von Düsseldorf. Heraus kam Tillys Löwenversion mit dem frechen Grinsen. Der Bergische Löwe steht symbolisch für die beiden Herzogtümer Berg und Limburg, die es bis zum Jahre 1225 gab und die im heutigen Düsseldorfer Stadtgebiet lagen. Ursprünglich als Limburgisches Wappen angelegt, wurde der Löwe von Limburg in das Wappen von Berg integriert. So entstand schließlich der Bergische Löwe von Düsseldorf, der bis heute als Stadtwappen fungiert und Elemente beider Vorgänger vereint. Zum 10-jährigen Bestehen der foodjobs GmbH erreichte Tilly eine besondere Anfrage. Er nahm den Auftrag an und designte direkt vor Ort in den Geschäftsräumen von foodjobs das gewünschte Motiv. Der typische Tilly-Look entstand dabei Stück für Stück von Hand. Die Mitarbeiter konnten den gesamten Entstehungsprozess live mitverfolgen. "Das ist für uns etwas ganz Großartiges, wir identifizieren uns ja auch mit Düsseldorf und da macht der Bergische Löwe von Jacques Tilly schon einiges her.", Bianca Burmester, CEO von foodjobs, freut sich über die neuen Möglichkeiten mit dem Design. Die Handschrift von Tilly findet sich bereits auf verschiedensten Objekten in Düsseldorf: Straßenbahnen, Karnevalswagen und Wimmelbildern. Auch ein Buch gibt es vom Ausnahmekünstler. Als inoffizielles Wappen kennt wohl jeder Düsseldorfer die Wappentier-Variante des legendären Wagenbauers. Nun darf sich auch die foodjobs GmbH zu den stolzen Eigentümern eines Tilly-Originals zählen. Das Motiv wird zukünftig für Sticker, T-Shirts und andere Aktionen von dem Jobportal genutzt. Mehr über foodjobs.de:

foodjobs.de ist das Jobportal der Lebensmittelbranche. Wer in der Lebensmittelwirtschaft ein- und aufsteigen möchte, dem bietet foodjobs.de als Karrierebegleiter genau die passenden Job-Angebote, die richtige Orientierung und konkrete Tipps. Für Unternehmen ist foodjobs.de die lebensmittelspezifische Jobbörse für gezielte Personalsuche und Employer Branding. Mit dem wachsenden Partner-Netzwerk bietet foodjobs.de zusätzlich Medienberatung und einen Active Sourcing Service für Positionen bis 80 TEUR Gesamtvergütung p.a. Firmenkontakt

foodjobs GmbH

Bianca Burmester

Kaarster Weg 19

40547 Düsseldorf

0211 957 647 70

presse@foodjobs.de

http://www.foodjobs.de Pressekontakt

foodjobs GmbH

Verena Wanowius

Kaarster Weg 19

40547 Düsseldorf

0211 957 647 70

presse@foodjobs.de

http://www.foodjobs.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten