Startseite Das Business System von Waschsalon SnowBall Pressetext verfasst von keysell.de am So, 2022-12-04 11:13. Die Wäsche rein und weiß wie ein Schneeball – wer wünscht sich das nicht? Es muss kein Traum bleiben, denn das Waschsalon SnowBall Business System macht´s möglich… Getreu dem Slogan „Gewaschen wird immer“ setzt dieses SnowBall Waschsalon-Konzept auf Transparenz und Qualität. Innovativ in der Umsetzung, verspricht „Der Waschsalon 2.0“ Erfolgsgeschichte in Deutschland zu schreiben!

Es ist keine Frage, dass gerade Waschsalons in (Groß)-Städten boomen. Wo mehr als 50.000 Einwohner leben, fällt natürlich auch genügend schmutzige Wäsche an, die – übrigens konjunkturunabhängig – gewaschen werden muss. Waschsalons sind immer gefragt! – zu groß ist die Zahl der Menschen, die über zu wenig Platz in der eigenen Wohnung verfügen oder sich einfach keine eigene und teure Waschmaschine leisten können…

Hier setzt das SnowBall Waschsalon-Konzept an, denn es zielt auf Studierende oder die Besucher von Jugendherbergen genauso wie auf Hotels und Hostels. Auch Bewohner von kleinen Wohnungen und durchreisende Geschäftsleute profitieren von einem innovativen Waschsalon, ja, sie machen häufig sogar einen Großteil der Stammkundschaft aus. Wer sich für eine waschechte und erfolgreiche Gründung interessiert, ist hier richtig…

Egal, ob es sich um die Schaffung eines 2ten beruflichen Standbeines handelt oder cleane Wäsche schon immer begeisterte - auf eine Partnerschaft mit dem SnowBall Business System kann gebaut werden!

Der Start in eine erfolgreiche berufliche Zukunft kann sofort, jetzt & hier, erfolgen. Wer hat Lust auf eine Partnerschaft mit dem erfolgreichen „Waschsalon 2.0“ mit Corporate Identity-Vorteil? Wer Waschsalon-Partner wird, investiert in gewinnbringende Chancen und kann auf ein überzeugendes Knowhow bauen, das durch professionelles Marketing umgesetzt wird. So werden nicht nur Flyer und Plakate zur Verfügung gestellt, sondern auch eine Landing-Page nach individuellen Anforderungen. Mit einer transparenten und professionellen Unterstützung kann es einfach sein, passende Vertriebsstrukturen aufzubauen! Wie wär´s also mit dem Waschsalon eröffnen? Erstklassiger Service und Corporate Identity Design gehen hier eine starke Allianz ein, die nicht nur durch gute Referenzen geprägt ist, sondern auch Erfolg verspricht! https://www.partner.waschsalon-snowball.de, der Franchising SB-Waschsalon, freut sich auf neue Partnerschaften! See you later?

Mehr Infos auf https://www.partner.waschsalon-snowball.de/waschsalon-eröffnen Pressekontakt: Störmthaler Str. 35

04288 Leipzig

office(at)waschsalon-snowball.de

+49 (0) 1523 626 00 11

