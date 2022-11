Startseite Local SEO: Sichtbarkeit für Handwerksbetriebe Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-30 20:49. Sichtbarkeit im Handwerk: Mit einem lokalen SEO-Konzept gewinnen traditionsreiche Branchen neue Kunden über das Internet. Den Handwerker aus der Nachbarschaft suchen die meisten Auftraggeber heute im Internet. Dabei gilt im digitalen wie im traditionellen Wettbewerb vor Ort: Sichtbarkeit ist der Schlüssel zu mehr Neukunden. Was im Dorf oder im Viertel der gute Ruf ist, ist in der digitalen Welt das Ranking bei Google. Was ist Local SEO?

SEO (https://www.groenmate.de/seo) ist die Methode der Wahl, wenn es um Sichtbarkeit in Suchmaschinen geht. Die Abkürzung steht für Search Engine Optimiziation oder zu Deutsch: Suchmaschinenoptimierung. Dabei ist der Name Programm. Es geht darum, mit geschickt optimierten Inhalten unter die Top-Suchergebnisse bei Google und Co. zu kommen. Wenn ein Kunde konkret nach "Dachdecker" oder "Tischler" sucht, erscheinen die Seiten oben in den Suchergebnissen, deren Content (https://www.groenmate.de/content)den Algorithmus überzeugt - weltweit! Local SEO verfolgt ein ähnliches Konzept, berücksichtigt aber den lokalen Charakter von Anfragen. Wenn ein Kunde in München einen Zimmerer sucht, wird ihm eine Firma aus Hamburg vermutlich wenig weiterhelfen. Das haben die großen Suchmaschinen verstanden. Sie berücksichtigen den Standort von Firmen bei der Auslieferung von Suchergebnissen. Trotzdem bleibt der regionale Wettbewerb. Hier kommt Local SEO ins Spiel. "Wir optimieren nicht mehr auf allgemeine Keywords wie Dachdecker oder Maurer, sondern schärfen den Fokus", erläutert Patrick Bothe, Geschäftsführer der SEO-Agentur grönmate aus Bückeburg (https://www.groenmate.de). Die Optimierung erfolgt datenbasiert und regionalbezogen. Einfaches Beispiel: Fliesenleger Bückeburg. "Häufig ist es sinnvoll, spezielle Dienstleistungen zu fokussieren", führt der SEO-Stratege weiter aus. Texte sind die Visitenkarte: Handarbeit für das Handwerk

Eine gute Platzierung in den Suchergebnissen ist nur der erste Schritt zu neuen Kunden. Die suchen nicht nur einen neuen Fußboden, eine Dachdämmung oder eine Badsanierung. Sie wünschen sich Verlässlichkeit, saubere Arbeit und höchste Qualität. "Gerade Texte für Handwerksbetriebe haben die Aufgabe, traditionelle Werte und zugleich Zukunftsgewandtheit zu verkörpern", berichtet Patrick Bothe aus der Praxis. In der Medienagentur in Bückeburg arbeiten die geschulten Autoren daher an einem zweigleisigen Konzept: Sie erstellen SEO Content (https://www.groenmate.de/seo-content), der in Suchmaschinen die Top-Platzierungen erobert, und sie schreiben für Kunden, die genau das suchen, was die lokale Landingpage verspricht - meisterhaftes Handwerk aus der Region. grönmate ist eine digitale Werbeagentur mit realen Ideen. Einzigartiger Content und nachhaltige Lösungen sind die Schwerpunkte des Schaffens. Kontakt

