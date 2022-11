Startseite BeBest! - der Test für Leadership-Kompetenzen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-30 15:21. Mit dem kostenlosen und schnellen BeBest! Online-Test von Patrick Freudiger können Führungskräfte ihre Leadership-Kompetenzen in Echtzeit auf den Prüfstand stellen. Die Kernaufgabe einer jeden Führungskraft ist es, optimale Ergebnisse zu erzielen. Damit dies gelingt, gilt es das Beste aus sich selbst und den Mitarbeitenden herauszuholen. "Ausschlaggebend sind dafür allerdings nicht Fach- sondern Verhaltenskompetenzen. Sie sind der Schlüssel für mehr Erfolg als Führungskraft und bessere Ergebnisse für das Unternehmen", erklärt Patrick Freudiger. Der erfahrene Führungskräftecoach und Autor des Buches "Das Phönix-Prinzip" hat 12 entscheidende Leadership-Kompetenzen herauskristallisiert, die das Verhalten einer Führungskraft prägen. Dazu gehören: Selbstsicherheit, Zuversicht, Authentizität, Empathie, Mut, Wertschätzung, Integrität, Bescheidenheit, Fokus, Wachstumsdenken, Beharrlichkeit und Exzellenz. Daraus abgeleitet hat er den BeBest! Online-Test entwickelt, der anhand von 36 Skalierungsfragen zeigt, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht. Mit dem kostenlosen, schnellen und unkomplizierten Test können Führungskräfte ihre Leadership-Kompetenzen auf den Prüfstand stellen und ermitteln, wo das größte Potenzial zur Steigerung ihrer Wirksamkeit als Führungskraft liegt. Die Ergebnisse erhalten die Teilnehmenden sofort nach dem Test per E-Mail. Durch die grafische Aufbereitung ist auf den ersten Blick zu erkennen, in welchen der 12 Verhaltenskompetenzen die grössten Hebel liegen, um zur besten Version seiner selbst zu werden und nachhaltig bessere Ergebnisse zu erzielen. Die einzelnen Leadership-Kompetenzen werden jeweils aus drei verschiedenen Perspektiven betrachtet, die zeigen wie stark die Kompetenz bei der Führungskraft gemäss eigener Einschätzung ausprägt ist, wie stark sie bei den Mitarbeitenden vorhanden ist wie wichtig die Kompetenz für die Effektivität der Führungskraft ist. "Der BeBest! Online-Test liefert eine gute Grundlage, um sein Verhalten als Führungskraft in denjenigen Kompetenzen zu verbessern, welche die grösste Steigerung der Wirksamkeit versprechen. Das wiederum überträgt sich auf die Mitarbeitenden und sorgt letztendlich für bessere Unternehmensergebnisse.", so Patrick Freudiger abschließend. Der Test kann ab sofort kostenlos unter https://www.freudiger.coach/bebest-test/ durchgeführt werden. Weitere Informationen zu Patrick Freudiger erhalten Sie unter: https://www.freudiger.coach/ Führungsaufgaben werden komplexer und verändern sich stetig. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung der Führungsqualität für den Erfolg einer Organisation zu. Deshalb unterstützt Patrick Freudiger Führungskräfte und Management-Teams in ihrer Entwicklung zu Exzellenz. Er nutzt dabei bewährte Tools und Methoden, wie etwa das Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching und das Scaled Agile Framework (SAFe). Über 20 Jahre Erfahrung und branchenübergreifende Expertise aus seinen ehemaligen Tätigkeiten als CIO, Gründer, Geschäftsführer und Verwaltungsrat, machen Patrick Freudiger zu einem ausgewiesenen Experten in Sachen Führungskräfte- und Organisationsentwicklung. Kontakt

Admomentum AG

Patrick Freudiger

Thurgauerstrasse 111

8152 Glattpark-Zürich

+41 44 440 22 11

patrick.freudiger@admomentum.ch

