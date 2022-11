Startseite "Schwimmende Einrichtung" für neues Eventschiff Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-30 14:53. A.B.C. Worldwide stattet Eventliner RheinGalaxie aus Die Einrichtung von Restaurants, Hotels und Cafes gehört zu den üblichen Aufgaben des Gastroausstatters A.B.C. Worldwide. Doch die Einrichtung des Eventschiffs RheinGalaxie der Köln-Düsseldorfer Flotte war eine besonders schöne Aufgabe. Das liegt daran, dass die RheinGalaxie ein ganz besonderes Schiff ist: Sein elegantes und gleichzeitig markantes Design begeistert mit einer fließenden Linienführung. Es ist 85 Meter lang, 14 Meter breit und hat einen Tiefgang von 1,20 Meter. Am 22. April 2022 fand die feierliche Taufe statt. "Das neueste Mitglied unserer Flotte bietet ein besonderes Maß an Komfort und Luxus und ist perfekt geeignet für spektakuläre Events, Firmenveranstaltungen, Tagungen, Party- und Genussfahrten", verspricht KD Geschäftsführer Dr. Achim Schloemer. Bei so vielfältigen Angeboten muss sich die Einrichtung natürlich flexibel an jeden Event anpassen. Daher eignen sich als Eventmöbel am besten hochwertig gepolsterte Stapelstühle und stabile Klapptische, die jederzeit platzsparend verstaut und schnell wieder in beliebigen Gruppierungen aufzustellen sind. Das Stapelstuhl-Modell "Amsterdam" ist ein bewährter Möbel Klassiker. Die Möbel der Marke "Worldwide Seating" sind für den fordernden Event-Alltag konzipiert und funktionieren auch noch nach vielen Jahren. So verwendet A.B.C. Worldwide für die hochwertigen Eventmöbel ausnahmsweise speziell verstärkte Klappscharniere bei Tischen, die sich auch bei häufigen Einsätzen bewähren. Gerade wenn Möbel immer wieder auf- und abgebaut werden, ist das ein wichtiger Faktor. Stapelstühle gibt es viele. Die Stühle der Marke "Worldwide Seating" sind in Jahrzehnte langer Markterfahrung immer weiter optimiert worden. Ein besonderes Highlight ist auch die Galerie mit bester Aussicht auf die vorbeiziehende Ufer-Landschaft. Hier können die Gäste an eleganten Hochsitz-Gruppen Platz nehmen. Die Barhocker Sole mit einem verchromten Stahlgestell bieten durch ihren leichten, ergonomisch geformten Polstersitz einen hohen Komfort. Sie stehen an stabilen, aus Gusseisen gefertigten Säulentischen. KD legte bei der Gestaltung großen Wert auf dezente Farben. Absolutes Highlight für Sommerpartys und Events ist das 1.200 Quadratmeter große Freideck, mit versetzten Ebenen und einer erhöhten Tanzfläche. Hier gesellt sich der elegante Terrassenstuhl Sedna der Marke "Garden Emotions" zu pflegeleichten Outdoor-Tischen mit Holzdekor. So kann die Party starten! Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm - der Tipp für Schnäppchenjäger! Firmenkontakt

