Startseite Denise Blum besingt die kalten Wintertage Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-11-30 14:47. Ein Lied, nicht nur für Weihnachten Wie so viele von uns, liebt auch Denise Blum die

Weihnachtszeit. In der kalten Jahreszeit, wenn der

Schnee sanft die Häuser weiß einhüllt und die

Menschen fröhlich über die Weihnachtsmärkte

schlendern, der Duft von warmen, gebrannten Mandeln

in die Nase steigt und aus den Lautsprechern die

schönsten Weihnachtslieder erklingen. Wenn die

Kinderaugen leuchten und die Menschen noch schnell

versuchen ein passendes Geschenk für ihre Liebsten zu

finden. Und sie sich an einer heißen Schokolade oder

einem Glühwein die Hände wärmen, dann wissen wir

jetzt beginnt die wunderbare Zeit, die wir alle so sehr

lieben. Jeder wünscht seine Liebsten bei sich oder freut

sich, sie bald in den Armen nehmen zu können.

Dieser Song erwärmt unser Herz und lässt uns den

Stress und die Hektik der letzen Zeit vergessen.

Denise Blum hat mit ihrem Team genau dieses Gefühl

aufgegriffen und den Zauber der Weihnacht in dem

Song "Kalte Wintertage" verpackt.

Präsentiert wird uns ein unglaublich schöner und

tanzbarer Weihnachtssong mit einem modernen

Schlager-Rhythmus in dem die Sehnsucht nach

Geborgenheit, Wärme und Zufriedenheit verpackt

wurde.

Nun können sie kommen und wir freuen uns auf: "Kalte

