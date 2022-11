Startseite Mercedes C-Klasse W202 S202 345 Watt Soundsystem Upgrade Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-30 12:07. Absolute Spitzenklasse Soundsystem mit hoher Dynamik und Pegel mit bis zu 345 Watt für den Mercedes C-Klasse Für die Mercedes C-Klasse W202, S202 steht ein Upgrade Lautsprecher Powersystem mit bis zu 345 Watt Leistung zur Verfügung. Dieses Upgrade des Soundsystems des Fahrzeugs verbessert die Klangqualität, die standardmäßig schnell an ihre Grenzen kommt. Das Lautsprechersystem der Audison Italian Company für die Mercedes C-Klasse ist hochwertiger als das Seriensystem. Es ist geeignet für Mercedes C-Klasse W202 Limousine und S202 T-Modelle Kombilimousine von 1996 bis 2001. Das Lautsprecher-Power-System-Upgrade für den Mercedes C-Klasse W202 S202 enthält zwei externe Hochtöner und Tieftöner für die vordere Tür und passende Tieftöner mit integrierten Hochtönern für beide hinteren Türen. Das Lautsprecherset für die Vordertür verfügt über externe Hoch- und Tieftöner mit Frequenzweichen; Der Frequenzweichen-Schalter kann von 0 bis plus 3 Dezibel eingestellt werden. Jede Komponente im System verfügt über hochwertige Lautsprecher. Dieses Einbauset eignet sich am besten zur Installation hinter C-Klasse W202 Mercedes-Werksabdeckungen. Neben den Türlautsprechern in den Fronttüren gibt es teurere Komponenten für die hinteren Türen. Die Audison APX 6.5s verwenden einen integrierten Hochtöner auf jeder Seite des Autos, der das Raumgefühl und die Audioqualität des Fahrzeugs verbessert. Diese Lautsprecher besitzen eine hervorragende Klangqualität gegenüber Werks- Lautsprechern in Mercedes-Fahrzeugen. Das Hochleistungs-System-Upgrade APK165 Power von Audison Mercedes C-Klasse W202 S202 bringt erstaunliche Klangqualität in Ihr Auto. Eingebettet in die originalen Einbauplätze im Fahrzeug bringt dieses Power-Upgrade mit 92,5 dB Effizienz und hohe Leistung in Ihr Radio. Eine Hochtonweiche mit einstellbarem Pegel macht das APK165 Power von Audison Mercedes C-Klasse W202 S202 Lautsprecher Power System (https://auto-lautsprecher.eu/product/mercedes-c-klasse-w202-s202-lautspr...) wirklich unglaublich. Die Montage der Mercedes C-Klasse Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/mercedes-auto-lautsprecher...) ist ein einfacher Vorgang, der keinen Besuch einer Werkstatt erfordert. Die fahrzeugspezifischen Halterungen ermöglichen eine einfache Installation der Lautsprecher in nahezu jedem Fahrzeug. Das im Lieferumfang enthaltene Adapterkabel ermöglicht den Zugang zu den vorhandenen Kabeln des Autos. Nur so können die beiden Systeme an ihren ursprünglichen Standorten integriert werden. Neben den empfohlenen selbstklebenden Türdämmungen für die Mercedes C-Klasse W202 empfehlen wir auch die Anbringung von Dämmplatten an den Türinnenverkleidungen. Dadurch verbessert sich die Bassqualität des Fahrzeugs deutlich um bis zu 7 dB. Im Webshop auto-lautsprecher.eu können Kunden ein passendes Demontagewerkzeug zum Entfernen von Türverkleidungen erwerben. Dies ist nützlich, um auf die Teile des Autos zuzugreifen, die die Experten von auto-lautsprecher.eu zum Einbau von Mercedes-Autolautsprechern empfehlen. Darüber hinaus können Kunden im Online-Shop auto-lautsprecher.eu unter der Kategorie Auto auf hilfreiche Installationstipps für den Einbau von Mercedes-Autolautsprechern zugreifen Tipps zur Lautsprecherinstallation. Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Automodelle. Diese ersetzen das Standard-Soundsystem, mit dem die meisten Autos ausgestattet sind. Der Anbieter auto-lautsprecher.eu bietet Ratschläge zur Installation der Mercedes Auto-Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/mercedes-auto-lautsprecher...), indem er Tipps für eine gute Installation gibt. Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt. Firmenkontakt

