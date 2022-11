Urlaub in Kenia: Strandurlaub an Kenias traumhafter Küste

Wem die Kälte zu Hause zu schaffen macht, der sehnt sich oft nach einer Auszeit, in der wärmende Sonnenstrahlen sowohl dem Körper als auch der Seele einfach gut tun. Mit einem Strandurlaub dem Winter entfliehen - das klingt wirklich verlockend. Doch wo sind mitten im Winter Luft- und Wassertemperaturen warm genug für einen Strandurlaub? Kenia, eines der schönsten Reiseziele überhaupt, lockt ganzjährig mit Sonne und warmen Temperaturen. Doch für einen perfekten Strandurlaub braucht es neben den passenden Wetterbedingungen natürlich auch noch einen wunderschönen Strand. Auch hier liegt Kenia mit seiner paradiesischen Küste, dem türkisen Ozean, den weißen, weichen Sandstränden und den üppig grünen Palmen, die das Ufer säumen, ganz weit vorn im internationalen Vergleich.

Und dann fehlt zum perfekten Strandurlaub in Kenia nur noch das passende Hotel. Die Experten vom Spezialreiseportal kenia-urlaub.de haben passende Hotels für den Strandurlaub in Kenia auf ihrer Seite zusammengestellt. Zu empfehlen ist etwa das 4-Sterne-Plus Hotel „Neptune Palm Beach Boutique Resort & Spa“.

Traumurlaub Kenia: Strandurlaub in Kenia macht den Winter vergessen

Gelegen direkt am ruhigen, feinsandigen Strand des Galu Beach, verteilen sich die nur 60 Zimmer des charmanten Boutiquehotels auf die Bungalows im tropischen Garten der Hotelanlage. Der gepflegte, weitläufige Außenbereich bietet viel Platz und sorgt so für Privatsphäre im Strandurlaub in Kenia. Mit Schilfgras eingedeckte Sonnenschirme sowie riesige Palmen sorgen für angenehmen Schatten, in dem man den ganzen Tag relaxen kann. Natürlich stehen hier auch Sonnenliegen für die Kenia Urlauber bereit. Zwischendurch können die Kenia Urlauber beim zuvorkommenden Service des Boutique Resorts Cocktails ordern und in aller Ruhe aufs Meer schauen. Wem in seinem Strandurlaub in Kenia der Sinn nach sportlicher Betätigung steht, kann am Galu Beach neben Schwimmen ebenso Schnorcheln, Tauchen oder Hochseefischen gehen. Aber auch mit Bootstouren entlang der Küste, Surfen, Jet Ski fahren oder einem Match auf dem Tennisplatz des bestens ausgestattetem Boutiquehotels wird der Strandurlaub in Kenia viel zu schnell vorbei sein.

Beste Urlaubsbedingungen in Kenia: Strandurlaub im luxuriösen Wohlfühlhotel

Doch auch das luxuriöse Wohlfühlambiente des Neptune Palm Beach Boutique Resort & Spa trägt maßgeblich zu dem rundum gelungenen Strandurlaub in Kenia bei. Aus frischen Zutaten bereiten die Köche kulinarische Köstlichkeiten für die Kenia Urlauber zu, so dass man sich im Strandurlaub auf eine wirklich hochwertige All Inclusive-Verpflegung freuen kann. Dabei bietet das am Pool gelegene "Mawimbi Deck" beste Sicht auf den Indischen Ozean, während man sich beispielsweise eine Tasse Kaffee oder Tee schmecken lässt. Gelobt wird von Kenia Urlaubern auch der zuvorkommende Service des Resorts. So verwundert es nicht, dass das kleine Boutique Hotel am kenianischen Strand eine hervorragende Weiterempfehlungsrate seiner Gäste aufweist.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-urlaub.de/kenia-strandurlaub.htm

Kurzprofil:

Die langjährig erfahrenen und gut geschulten Mitarbeiter des Reisevermittlers kenia-urlaub.de verfügen in der Vermittlung von Urlaubsreisen nach Kenia über mehr als 30 Jahre Erfahrung. Die Mitglieder des Teams unternehmen regelmäßig Vor-Ort-Besuche in Kenia und sind so stets in der Lage, eine persönliche Beratung ihrer Kunden zu gewährleisten und die Wünsche der Kunden bei der Suche nach der passenden Urlaubsreise zu berücksichtigen.

Unternehmensinformation:

kenia-urlaub.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha