Startseite Professioneller Tanzunterricht in der Tanzschule Mikas in Würzburg und Esselbach Pressetext verfasst von anatoly41 am Mi, 2022-11-30 08:09. Beim Tanzen geht es nicht nur um rhythmische Bewegung, sondern Tanzen ist eine Leidenschaft für alle, die Musik lieben. Es macht Spaß, ist entspannend und bringt Positivität ins Leben. Er ist eine Weltsprache, die Menschen und Länder verbindet. Wir stellen Ihnen Mikas Tanzschule in Würzburg und Esselbach vor, die Tanzunterricht für Kinder und Jugendliche anbietet. Ob Kindertanz, Modern Jazz oder Contemporary - Tanzkurse gibt es für alle! Interessierte sind in der Tanzschule willkommen, wo fachkundige Lehrer theoretischen und praktischen Tanzunterricht anbieten. Die Kurse sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet, denn das Lernen hört nie auf. Spezielle Kurse für Kinder: Die Kurse sind speziell für Kinder im Alter von drei bis vierzehn Jahren konzipiert. In den Tanzstunden geht es um Ballett und Jazz. Wenn die Kinder zehn Jahre alt sind, können sie den Tanzstil wählen, der ihnen gefällt, und sich auf diesen spezialisieren. Die Kinder werden den Unterricht, der in jeder Hinsicht lustig und energiegeladen ist, sicher lieben. Eine willkommene Schnupperstunde: Interessierte können eine Schnupperstunde nehmen, um mehr über das Angebot zu erfahren. Die Probestunde ist online oder bequem von zu Hause aus möglich. Für die Schnupperstunde müssen die Schülerinnen und Schüler nichts Besonderes tragen, bequeme Sportkleidung reicht aus. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.mikas-tanzschule.de/ Über die Mikas Tanzschule Die Mikas Tanzschule ist eine beliebte Schule, die Tanzunterricht für Jugendliche und Erwachsene anbietet. Es gibt professionell ausgebildete und fachkundige Lehrerinnen und Lehrer, die es lieben, jungen Menschen die Freude am Tanzen zu vermitteln. Pressekontakt: Mikas Tanzschule e.V.

Kaiserstr. 20

97070 Würzburg

E-Mail: wuerzburg@mikas-tanzschule.de und Mikas Tanzschule e.V.

Hauptstr. 76

97839 Esselbach

E-Mail: esselbach@mikas-tanzschule.de