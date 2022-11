Startseite NTT DATA führend in Kundenzufriedenheit - zum vierten Mal in Folge Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-29 15:38. 82 % Zustimmung für NTT DATA bei Whitelane Research Studie "IT-Sourcing Germany 2022" München | Bielefeld, 29. November 2022 - NTT DATA, globaler Anbieter für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, ist weiterhin die Nummer 1 in Sachen Kundenzufriedenheit. Zum vierten Mal hintereinander liegt das Unternehmen ganz vorn im Ranking der Top-IT-Dienstleister. Das ergab die unabhängige Studie "IT Sourcing Study Germany 2022" (https://whitelane.com/germany-2022/) von Whitelane Research in Zusammenarbeit mit der Navisco AG. Mehr als 180 Kunden urteilten auf Basis ihrer Erfahrungen in mehr als 450 IT-Sourcing-Beziehungen. Das Ergebnis: NTT DATA erzielte mit 82 Prozent Kundenzufriedenheit erneut den höchsten Wert und konnte seine Position als Champion behaupten. Insgesamt 92 Prozent der NTT DATA Kunden zeigten sich "sehr zufrieden" oder "zufrieden". "Am Ende eines Jahres großer Herausforderungen für die deutsche, europäische und globale Wirtschaft ist es uns besonders wichtig, in Sachen Kundenzufriedenheit in Deutschland weiterhin an der Spitze zu stehen. Wir sehen diesen neuerlichen Erfolg als Auszeichnung für unseren gelebten Unternehmenswert "Clients First". Und als Messlatte für unser zukünftiges Handeln - zuverlässig, sicher, innovativ sowie ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig", sagt Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung NTT DATA DACH. Erstklassige Zufriedenheitswerte Großen Anteil an Platz 1 in der Gesamtwertung hatte auch in diesem Jahr der erste Platz beim Key Performance Indicator (KPI) "Service Delivery Quality" mit 82 Prozent Zufriedenheit (Durchschnitt: 74 Prozent). In der wichtigen neuen Beurteilungskategorie "Security" erreichte NTT DATA mit 80 Prozent ebenso eine Top-Platzierung wie bei "Sustainability" mit 75 Prozent und "Transformative Innovation" mit 72 Prozent. Bei allen acht KPIs lagen die Zufriedenheitswerte für NTT DATA - überwiegend deutlich - über dem Durchschnitt. Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der NTT DATA Business Solutions AG und SVP NTT DATA, betont: "Als größter SAP-Partner für den Mittelstand verstehen wir die Geschäftsprozesse unserer Kunden und treiben gemeinsam mit ihnen IT-Innovationen voran. Die wiederholte Spitzenplatzierung bestätigt unsere Expertise, hochkomplexe Transformationsprojekte zuverlässig und zufriedenstellend umzusetzen und erfolgreich abzuschließen." Swen Rehders, Chief Sales Officer und Geschäftsführer NTT DATA DACH, erklärt: "Der erste Platz für NTT DATA zeigt: Unsere Kunden schätzen die Qualität der Services, mit denen wir sie in ihrer digitalen Transformation begleiten. Auch die Top-Platzierung bei den drei neuen Key Performance Indikatoren bestätigt unsere werteorientierte Strategie und spornt uns weiter an, um mit und für unsere Kunden besser zu werden." Gut aufgestellt für die künftige Marktentwicklung Mit der erneuten Spitzenplatzierung zeigt sich NTT DATA bestens gerüstet für künftiges Wachstum im Markt für IT-Sourcing: Der Studie zufolge planen 41 Prozent der Befragten künftig mehr Outsourcing, 31 Prozent wollen keine Änderung vornehmen und 14 Prozent sind noch unentschieden. Nur 14 Prozent wollen weniger auslagern. Als Hauptmotivation für Outsourcing hat mehr Skalierbarkeit für die Businessanforderungen (61 Prozent) die stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft (52 Prozent) abgelöst. Weitere wichtige Argumente für die Auslagerung von Services sind der Zugang zu Innovationen (44 Prozent) und Personal (39 Prozent). "Dass 72 Prozent der Befragten Outsourcing im bisherigen Umfang beibehalten oder ausbauen wollen, belegt die große Bedeutung der IT-Servicepartner für die digitale Transformation der Unternehmen. NTT DATA hat zum vierten Mal in Folge bewiesen, dass es die Bedürfnisse seiner Kunden verstanden hat und auch in Bereichen wie Security und Nachhaltigkeit überzeugende Ergebnisse liefert", unterstreicht Jef Loos, Head of Sourcing Europe bei Whitelane Research. Weitere Informationen zur Studie unter: https://whitelane.com/germany-2022/ Über Whitelane Research Whitelane Research ist eine unabhängige Organisation, die sich ausschließlich auf IT-Outsourcing in ganz Europa konzentriert. In seinen einzigartigen und umfassenden jährlichen IT-Outsourcing-Studien befragt Whitelane die CIOs der Organisationen mit den höchsten IT-Ausgaben in unterschiedlichen Ländern zu ihren Outsourcing-Plänen und Dienstleistern. Weitere Informationen finden Sie unter www.whitelane.com. Über Navisco AG - Sourcing Professionals Navisco ist erster unabhängiger Sourcing-Berater in der DACH-Region mit branchenübergreifender IT-Strategie-, Sourcing- & Transformationserfahrung für internationale Konzerne. Mit mehr als 20 Jahren Expertise und über 400 Projekten in den Bereichen IT-Benchmarking, Sourcing und Transformation hat die Navisco AG den Shareholder Value für internationale Unternehmen aller Branchen gesteigert, indem sie IT-Organisationen mit führenden Service Providern auf marktgerechte Best Practices umgestellt hat. Weitere Informationen unter www.navisco.com. Über NTT DATA NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com. Über NTT DATA Business Solutions NTT DATA Business Solutions treibt Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden - funktionieren. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 12.000 Menschen in 30 Ländern. Firmenkontakt

NTT DATA DACH

Cornelia Spitzer, BA

Hans-Döllgast-Straße 26

80807 München

+43 664 8847 8903

cornelia.spitzer@nttdata.com

https://www.nttdata.com/global/en/ Pressekontakt

Storymaker GmbH

Gabriela Ölschläger

Derendinger Str. 50

72072 Tübingen

07071 938720

info@storymaker.de

www.storymaker.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten